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22 NİSAN 2017
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Quora 85 milyon dolar daha yatırım aldı

Popüler soru-cevap ve bilgi platformu Quora para basmaya devam ediyor. Bir yılda tekil ziyaretçisini iki katına çıkararak 190 milyona ulaşan oluşum, 85 milyon dolar daha yatırım aldı. Şirketin piyasa değeri 1.8 milyar dolar oldu.

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:57:55 Güncelleme: 17:59:17 Genel

Popüler soru-cevap ve bilgi platformu Quora, büyümeye ve yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. 2017’de ziyaretçi sayısını bir önceki yıla göre iki katına çıkararak aylık 190 milyon tekil ziyaretçiye ulaşan Quora, Y Combinator liderliğinde 85 milyon dolar yeni yatırım aldı.

Yatırım, Y Combinator kurucu ortağı Sam Altman tarafından hızlandırıcı programının, ileri aşama girişimleri destekleyen Continuity and Collaborative Fund bölümünce yapıldı. Yatırım turuna Tiger Global, Matrix Partners ve Facebook kurucu ortaklarından Dustin Moskovitz katıldı.

Yatırımla birlikte uluslararası açılımına hız verecek olan Quora, daha agresif bir şekilde gelir yaratmaya odaklanacak. Bunun için reklam gelirlerine ağırlık vermesi beklenen Quora, bir süre önce self-servis reklamları platformunda denemeye başlamıştı.

Bu formatta reklamlar Quora soru sayfalarındaki soru başlığının hemen altında reklam veren markanın sitesine trafiği yönlendirecek şekilde yerleştiriliyordu. Quora’nın bu süreçte machine learning odaklı işe alımlar yapması ve kişiselleştirilmiş içerik sunmaya başlaması planlanıyor. Tüm bu yeniliklere hazırlık niteliğinde olarak Quora, kısa bir süre önce anonim kullanımı tamamen engellemişti.

“Yavaşça” ölçeklenmek pahasına platformundaki içeriğin kalite standardını korumaya odaklana Quora, yatırımla uluslararası açılımına da devam edecek. Bir süre önce İspanyolca ve ardından Fransızca açılımı yapan Quora, yerelleştirme çalışmalarına devam edecek.

Quora’nın turla birlikte 900 milyon dolar yatırım sonrası değerlemeye ulaştığı belirtiliyor.

(Webrazzi)

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