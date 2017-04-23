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Google'dan 23 Nisan'a özel doodle!

Google, özel günler için hazırladığı doodle'lara 23 Nisan'ı da ekledi. İşte Google'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırladığı doodle!

23 Nisan 2017 Pazar, 00:42:31 Güncelleme: 00:45:05

Arama motoru devi Google, bazı özel günlerde logosuna çeşitli değişiklikler yaparak özel günü kutluyor. Ülkemizdeki kullanıcıları da önemseyen Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için doodle hazırladı.

Google'ın hazırladığı doodle'da elinde Türk bayrağı olan çocuklar müzik çalıyor. Aynı zamanda tuttukları çalgı aletleri de "Google" kelimesini oluşturuyor.

Resime tıklandığında ise Google, sizin için "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" aramasını otomatik olarak yapıyor ve karşınızda sonuçları listeliyor.

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