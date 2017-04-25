Hobbitlerin yaşadığı yer bulundu

İnsanın evrimsel gelişimi, pekçok buluşa rağmen bilim insanlarının merakını uyandırmaya ve gizemini korumaya devam ediyor. Dünya üzerinde bir dönemler yaşamış yeni bir insan türünün keşfi de kesinlikle ilgi çekici.

2003 yılında Endonezya civarında yaşayan, Yüzüklerin Efendisi filmindeki Hobbit benzeri ve Homo florisiensis ismi verilen tür hakkında yeni bir bulguya ulaşıldı. Önceleri modern insanlar olan Homo Sapiens'in atası olarak kabul edilen Dik İnsan (Homo Erectus) kategorisinde olduğu düşünülen Hobbit ırkının geçmişi çok daha eskiye dayanıyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışma, hobbitler olarak bilinen türün insandan çok daha önce evrimleştiğini ortaya koyuyor. Hatta varlıklarına dair bir robot resim de oluşturuldu.

Journal of Human Evolution dergisinde yayımlanan çalışma Homo floresiensis türünün kökenine dair birkaç popüler teoriyi çürüttü. En başta geleni ise tekil Homo Sapiens mutasyonu olasılığıyla ilgili olanı.

Hobbitler, günümüzde normal olarak kabul edilen sınırlara göre son derece küçük varlıklar. Yapılan ölçümlere göre boyları 3.5 feet yani 105 cm civarında. Önceleri 18-20 bin yıllık olduğu sanılan Hobbitler yeni bulgulara göre 60 - 100 bin yaş arasında. Görünüşlerine bakılırsa bu yaş aralığı dahi şok edici şekilde genç gönüyor.

Mağara adamları olarak bilinen Neandertal türüne tropik bir akrabalığı olduğu öngörülen Hobbitler, sanılanın aksine çok daha ilkel bir tür. Hatta Afrika'da milyonlarca yıl önce yaşayan Homo Habilis veya Australopithecus afarensis benzeri oldukları düşünülüyor.

Bilim insanları haklıysa bu insan evrmine dair yapısal düşüncelerde büyük bir kayma anlamına geliyor. Zira ilk insanlar Afrika'dan 2 milyon yıl önce göç etmiş ve Asya boyunca dağılarak okyanustaki Endonezya'nın ücra köşelerine dahi ulaşmış görünüyor.

Hobbit (Homo Floresiensis) kafatası

Hobbitler ortaya çıkana dek bu bölgede, yaklaşık 50 bin yıl öncesine dek sadece Homo Sapiens türünün olduğu zannediliyordu.

Uzmanlara göre Avustralyalı araştırmacıların çalışması sağlam temellere dayanıyor. Florensiensis türüne ait kalıntılar doğrudan incelenerek, önceki insan türleriyle 133 farklı veri noktasında karşılaştırma yapılmış.

Hobbit insanların kafatası yapısının Afrika'da bulunan en eski tür olan Homo Habilis ile daha fazla ortak yönünün olmasının bulunması, bir anlamda bu cüce ailenin habilis türünün evrimsel yan soyu olduğu ihtimalini de artırıyor.

