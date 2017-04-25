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Google, 3 yeni telefon üretecek

2017 yılında ikinci nesil Pixel ve Pixel XL telefonları satışa sunacak olan Google, son haberlere göre 3. bir cihaz daha tasarladı. İsmi Google Pixel XXL olabilir.

25 Nisan 2017 Salı, 15:28:46 Güncelleme: 15:44:57 HABERTURK.COM

Google donanım tarafının başında bulunan Rick Ostorloh sayesinde Pixel 2 telefonların bu yıl geleceğini biliyorduk. Daha önce tarih veremeyeceğini söyleyen Google yöneticisi meğer bir ufak noktayı daha saklamış. İkinci nesil Google Pixel ve Pixel XL serilerinin yanına bir üçüncü telefon daha gelebilir. 

Pixel 2 serilerinin en üst düzey donanımı kullanacağı zaten açıklandığı için, henüz tasarım aşamasında olsa dahi, üç cihazda da Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 835 işlemcinin kullanılacağı sır değil. Muskie ve Walleye kod isimleriyle anılan yeni telefonların üçüncüsü ise Taimen olarak biliyor. 

Google bu 3. cihazla ilgili son derece ketum ancak Pixel 2 ve Pixel XL 2 telefonlara göre daha geniş bir ekran deneyimi sunacağı çok güçlü bir şekilde konuşuluyor. Taimen için en büyük iddia telefonun Motorola ile birlikte 2014 yılında üretilen Nexus 6'nın benzeri ya da devamı olacağı şeklinde fakat telefonun isminin Google Pixel XXL olacağı da söyleniyor.

Google Pixel

Samsung Galaxy S8 ve S8+ telefonların daha geniş ekranı sayesinde önceki satışları şimdiden geçmesi ve pazarda oldukça popüler olması da Google'ın bu 3. cihazdan daha geniş ekran fikrini destekleyen bir durum. 

Yeni Pixel telefonların üreticisinin ise, tıpkı ilk Pixel ve Pixel XL telefonlarda olduğu üzere HTC olması bekleniyor. Snapdragon 835 çipsetinin yanı sıra 4 GB RAM ile gelmesi beklenen cihaz, Android 8 (O) işletim sistemini kullanacak. Telefonlarda 3.5 mm ses portunun da olmaması muhtemel.

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