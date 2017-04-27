Üç boyutlu baskıyla yapı inşa edebilen robot geliştirildi

ABD'nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları inşaat malzemelerini, tıpkı 3 boyutlu alaşım baskıda olduğu gibi, enjektörlerle akışkan formda püskürterek yapı formları kurabilen bir inşaat robotu üretti.

Bir paletli araç üzerinde taşınan büyük bir vinç kolu ve onun ucundaki hassas robotik koldan oluşan sistemin, genelde sabit ve kapalı olan diğer üç boyutlu baskı sistemlerin aksine geniş bir alanda çalışma, büyük boyutlu nesneler ve yapılar ortaya çıkarabilme olanağı sağladığı belirtildi.

Araştırmacılar sistemin çalışma tarzını göstermek üzere yaptıkları demonstrasyonda, açık alanda, beton zemin üzerine, 15 metre çapında ve 3,5 metre yüksekliğinde, kubbe şeklinde bir köpük yalıtım ünitesi inşa etti. Beton bina inşaatında kullanılan temel yapı biriminin 14 saatte "basıldığı" kaydedildi.

Yeni teknolojinin geleneksel inşaat yöntemlerine kıyasla çok daha hızlı ve düşük maliyetli olduğunu belirten araştırmacılar, bu yöntem sayesinde belirli bir bölgenin ihtiyaçlarına ve kullanıcının isteklerine uygun özel yapılar yaratılabileceğini, ayrıca yapıda istenilen güç, yalıtım gibi özelliklere uygun malzeme yoğunluğunun tercih edilebileceğine dikkat çekti.

Araştırmacılar nihayetinde, söz konusu sistemle geleneksel yöntemlerle yapımı mümkün olmayan binaların tasarlanıp inşa edilebileceğini vurguladı.

Projenin detaylarına dair bilgiler "Science Robotics" dergisinde yayımlandı.