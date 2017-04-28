Yapı Kredi'nin yapay zeka robotu Gary'nin macerası devam ediyor

Yapı Kredi’nin, geleceğin dijitalde olduğunu ve bu geleceği bugünden yakalayacak insan odaklı uyglamalara imza attığını vurgulayan iletişim konsepti kapsamında yayına giren filmde, yapay zeka robotu Gary’nin heyecan, aksiyon ve mizah dolu macerası devam ediyor. Murat Cemcir’in sevenlerinin karşısına farklı bir rolde çıktığı filmde, sadece mizah duygusu yüklendiği gerekçesiyle imha edilmesine karar verilen Gary, Silikon Vadisi’nden kaçıyor.

Türkiye’de ilk kez uygulanan ve animasyon bir karakterin insansı bir şekilde hareket etmesini sağlayan Motion Capture teknolojisi ile çekilen bu film, yoğun görsel efektleri ile dikkat çekiyor. Motion Capture teknolojisi sayesinde Gary, her hareketi doğallıkla yapmakla kalmıyor, aynı doğallıkla uzaya uçuyor, dünyaya geri düşüyor. Üstelik bu kez izleyicinin karşısında kendisini imha etmeye kalktıkları için Silikon Vadisi’ne kırgın ve insanlığı arayan bir Gary var.

Yapı Kredi’nin ilk reklam filminde Gary, Türkiye ve Avrupa’da bir ilk olan Yapı Kredi Mobil’in Göz-ID ile giriş uygulaması ve Murat Cemcir’in canlandırdığı Metin ile tanışmış, Göz ID teknolojisi beğeni toplamıştı.

Türkiye’de ilk kez kullanılan teknolojilerle çekilen reklam filmleri Bahadır Karataş yönetmenliğinde Film Park tarafından çekildi. Motion Capture teknolojisi ile post prodüksiyonu ise Anima İstanbul tarafından gerçekleştirildi.