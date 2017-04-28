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Teknoloji devlerinin gelirleri

28 Nisan 2017 Cuma, 14:52:41 AA

Microsoft, Amazon, Intel ve Google Alphabet yeni yılın ilk çeyreğinin bitmesinin ardından mali sonuçlarını açıkladı. Şirketlerin gelirleri ve kârlarında önemli artış var.

  • 1 Teknoloji devlerinin gelirleri
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    Google ve Google'a ait diğer şirketleri bir çatı altına almak amacıyla 2015 yılından kurulan çok uluslu Alphabet'in bünyesinde bulunan Google, yılın ilk çeyreğinde net kârını artırdı.

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    Şirketi, yılın ilk üç ayındak yüzde 21.8 artışla net 7.6 milyar dolar kâr açıkladı. Google, 2016'nın aynı döneminde 6.24 milyar dolar net kâr bildirmişti.

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    Google'ın geliri de geçen yılın Ocak-Mart döneminde 20.1 milyar dolar olmuşken bu senin aynı döneminde yüzde 21.9 artışla 24.5 milyar dolar gelir açıklandı.

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    Google'ın reklam gelirleri ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 18,9 artışla 21.4 milyar dolar oldu. Şirketin reklam gelirleri geçen senenin ilk çeyreğinde 18 milyar dolardı.

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    Microsoft da yaptığı açıklamada net kârlarında artış bildirdi. Firmanın net kârı geçen yıla göre yüzde 27.6 artışla 4.8 milyar dolar oldu. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 3.76 milyar dolarda kalmıştı.

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