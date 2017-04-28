28 Nisan 2017 Cuma, 14:52:41 | Güncelleme: 15:17:54
AA
Microsoft, Amazon, Intel ve Google Alphabet yeni yılın ilk çeyreğinin bitmesinin ardından mali sonuçlarını açıkladı. Şirketlerin gelirleri ve kârlarında önemli artış var.
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Google ve Google'a ait diğer şirketleri bir çatı altına almak amacıyla 2015 yılından kurulan çok uluslu Alphabet'in bünyesinde bulunan Google, yılın ilk çeyreğinde net kârını artırdı.
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Şirketi, yılın ilk üç ayındak yüzde 21.8 artışla net 7.6 milyar dolar kâr açıkladı. Google, 2016'nın aynı döneminde 6.24 milyar dolar net kâr bildirmişti.
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Google'ın geliri de geçen yılın Ocak-Mart döneminde 20.1 milyar dolar olmuşken bu senin aynı döneminde yüzde 21.9 artışla 24.5 milyar dolar gelir açıklandı.
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Google'ın reklam gelirleri ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 18,9 artışla 21.4 milyar dolar oldu. Şirketin reklam gelirleri geçen senenin ilk çeyreğinde 18 milyar dolardı.
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Microsoft da yaptığı açıklamada net kârlarında artış bildirdi. Firmanın net kârı geçen yıla göre yüzde 27.6 artışla 4.8 milyar dolar oldu. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 3.76 milyar dolarda kalmıştı.
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Microsoft'un geliri de bu dönemde yüzde 7.6 yükselişle 22.09 milyar dolar oldu. Microsoft, geçen yılın aynı döneminde 20.53 milyar dolar gelir elde etmişti.
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Microsoft gelirleri buna rağmen beklentinin altında kaldı ve şirketin hisselerinde düşüş görüldü.
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New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde firmanın hisse başına değeri yüzde 2,4 azalarak 66,60 dolara kadar geriledi
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Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel, yılın ilk üç ayındaki gelirlerde yüzde 8, net kârda ise yüzde 50 artış açıkladı.
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ABD'li teknoloji devi Intel'den yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin 2017'nin ilk çeyreğinde 14.8 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Geçen yılın Ocak-Mart dönemindeyse 13.7 milyar dolar gelir açıklamıştı.
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Intel, yılın ilk çeyreğindeki net kârının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 3 milyar dolara ulaştığını da bildirdi.
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Şirketin hisse başına kârı da geçen yılın ilk çeyreğinde 0.42 dolar iken 2017'nin aynı döneminde 0.61 dolara yükseldi.
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Amazon ise yılın ilk çeyreğinde gelirlerde yüzde 22.7 ve net kârda ise yüzde 41.1 artış açıkladı.
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Amazon'dan yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğindeki gelirin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 22.7 artışla 35.7 milyar dolar olduğu belirtildi
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Amazon, bu senenin ilk çeyreğindeki net kârının 724 milyon dolara yükseldiği bildirirken, geçen yılın ilk üç ayındaki net kâr 513 milyon dolardı. Amazon, yılın ikinci çeyreğinde de 35 - 38 milyar dolar gelir ve en fazla 1 milyar 75 milyon dolar okâr öngörüyor.
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Amazon hisseleri açıklamanın ardından % 4.7 prim yaparak, hisse başı değeri 961.44 dolardan işlem gördü.