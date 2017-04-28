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Amazon, bu senenin ilk çeyreğindeki net kârının 724 milyon dolara yükseldiği bildirirken, geçen yılın ilk üç ayındaki net kâr 513 milyon dolardı. Amazon, yılın ikinci çeyreğinde de 35 - 38 milyar dolar gelir ve en fazla 1 milyar 75 milyon dolar okâr öngörüyor.