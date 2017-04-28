İstanbul Büyükşehir Belediyesi kent trafiğini verimli yönetmek amacıyla, yıllar önce geliştirdiği Cep Trafik'in ardından İBB Navi uygulamasını kullanıma sundu.

İBB Navi navigasyonu, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde, anlık trafik yoğunluk bilgilerine göre insanları hedeflerine en kısa sürede ulaştırmaya çalışacak. 85 megabayt boyutundaki uygulamayı Android işletim sistemi için Google Play’den, iOS işletim sistemi için Apple Store’dan indirmek an itibarıyla mümkün.

İBB Navi nedir ve özellikleri neler?

İBB Navi ve Cep Trafik arasındaki en büyük fark İBB Navi uygulamasının toplu taşımaya entegre olması ve rota oluşturabilmesi. Yani kullanıcılar istendiği takdirde toplu taşıma seçenekleri hakkında da bilgi alabiliyor ve toplu taşımaya geçiş yapabiliyor.

Yol çalışması, trafik sıkışıklığı, trafik kazası, yolda tehlike arz eden durumlar standart olarak takip edilebilirken, eskisinden farklı olarak, rota üzerindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik kamera görüntüleri de canlı olarak izlenebiliyor.

İBB Navi üzerinde oluşturulan rotaları, toplam varış süresi ve mesafeyle birlikte sesli asistan eşliğinde izleme şansı da kullanıcılara sunulmuş.

Hususi aracıyla seyahat edenler İstanbul içerisindeki otoparkların anlık doluluk bilgilerini görüntüleyip yönlendirme yahut alternatif güzergâh alabiliyor. Nöbetçi eczaneleri görebiliyor.

İstanbul trafiğine çıkanlar, sık kullandıkları hedefleri favorilere ekleyerek hızlı erişim sağlama, varılacak noktanın detaylı sokak görünümünü izleyebilir. İstedikleri takdirde rota üzerinde kendi gözlem ve trafikteki durumlarını bildirim menüsünden diğer kullanıcılarla paylaşmak da İBB Navi kullanıcılarının yapabilecekleri arasında.