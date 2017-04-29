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Apple'ın sürücüsüz test aracı görüntülendi

Apple, bir süredir bilinen sürücüsüz araç testlerini yaparken yakalandı. SUV kullandığı görülen teknoloji ilerde Waymo ve Uber ile rekabet edecek.

29 Nisan 2017 Cumartesi, 15:09:07 Güncelleme: 15:15:46 HABERTURK.COM

Apple, sürücüsüz araç testleri için gereken izin dokümanlarını geçtiğimiz günlerde Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesine göndermişti.

Teknoloji devinin sürücüsüz araç programı kapsamındaki görüntüler Bloomberg tarafından görüntülendi. Silikon Vadisi dışına ilk kez çıkan Apple'ın sürücüsüz araç Lexus RX450h marka bir otomobil kullandı. 

Kullanılan test aracının, daha önce Google'ın sürücüsüz araç şirketi olan Waymo tarafından kullanılan SUV ile oldukça benzemesi dikkat çekiyor. Söz konusu şirket ile Apple'ın Cupertino'da bulunan merkez kampüsüyle arasında birkaç blok bulunuyordu. 

SUV aracın içerisindeki ekipmanda optik kameralar, LİDAR, radar ve diğer tüm parçaların satışa hazır olduğu belirtiliyor. Buna aracın tavanındaki Velodyne'e ait LİDAR ünitesi de dahil.

 

LİDAR (Light Detection and Ranging) ışığı kullanarak uzaktan hassas tarama yapabilen ve mesafe belirleyen teknolojiye verilen genel bir isim. 

Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi bünyesindeki bilgilere ve elde edilen görsellere bakılırsa Apple sürücüsüz araç teknolojisinde Waymo ve hatta Uber firmalarına kıyasla henüz ilk aşamada görülüyor.

Test aracında herhangi bir özel uyarlanmış bölüm görünmediği için Apple'ın şimdilik ve öncelikle işin yazılım tarafına eğildiği düşünülebilir.

 

 

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