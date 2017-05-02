Atmosfer değerleri dinozorların yaşadığı döneme ulaştı

İnsanlığın kırdığı rekorlara bir yenisi daha eklendi fakat rekor bu kez olumlu bir gelişime işaret etmiyor. Bilakis, herkesin hayatını daha da kötüleştirebilecek bir durum söz konusu. Atmosfere salınan karbon oranı son derece tehlikeli bir şekilde artarak kritik bir eşiği geçti.

2016 Eylül ayında atmosferik karbon düzeyinin, geri döndürülemez biçimde milyon 400 partikül seviyesini aşmasının üzerinden 6 ay geçmişken süratle 410 ppm değerine ulaşıldı. Bu değerin iklim değişikliği için eşik noktalardan biri olması nedeniyle bilim insanları ciddi uyarılarda bulunuyor.

Uzmanlar, bu yükselişin Dünya gezegeni üzerinde son olarak görüldüğü zamanın 200 milyon yıl önce dinozorların hüküm sürdüğü Triasik dönem olduğunu belirtiyor ve iklim şartlarının Dünya'yı hızla o döneme sürüklediğine dikkati çekiyor. Aşağıdaki resim Alaska bölgesinde bulunan Muir Buzulu'nun 60 yıl içerisindeki değişimini gösteriyor. Küresel ısınmanın boyutları çok çarpıcı.

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Atmosferdeki karbon birikiminin gitgitde artmasıyla küresel ısınma yükseliyor ve normal iklim akışı altüst oluyor.

2016 yılı, 1880 tarihinde ilk kez ölçülmeye başlayan küresel ısı değerleri anlamında gelmiş geçmiş en sıcak yıl olarak tarihe geçmişti. Endüstri öncesi döneme göre 1.1 derecelik artış kaydedilmişti. Son 50 yılda, Alaska ve batı Kanada’da ortalama sıcaklıklar yaklaşık 4 derece yükseldi.

Yale Üniversitesi yetkilileri karbon salınımındaki bu sıçrama düzeyiyle 50 yıl içerisinde 500 ppm düzeyinin aşılacağını ve sıcaklık ortalamasının 3 derece daha yükselerek Dünya'yı bir felakete götürebileceğini belirtiyor.

Olası senaryolar arsında Amazon yağmur ormanlarının kuraklık ve yangın nedeniyle yok olma tehlikesi dahi var. Peki çevre dışında hayatlarımız somut ve doğrudan olarak nasıl etkilenecek?