Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan Milli Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) uygulaması sivil erişime açıldı. Milli 'Google Earth' olarak adlandırılan uygulama artık herkes tarafından kullanılabilecek. Uygulama, Harita Genel Komutanlığı resmi internet sitesi üzerinden indirilebilecek. Peki CAS uygulaması nedir, ne için kullanılır?

COĞRAFİ ANALİZ SİSTEMİ (CAS) UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HGK – CAS uygulaması ile sayısal coğrafi veriler, ortofoto görüntüler kullanıcılara 3 boyutlu, kesintisiz ve etkileşimli bir yapıda, internet ağı üzerinden masaüstü uygulaması olarak sunuldu.

COĞRAFİ ANALİZ SİSTEMİ (CAS) NEDİR?

CAS Harita Genel Komutanlığı tarafından geliştirilmiş bir coğrafi bilgi sistemidir. Kullanıcılara üç boyutlu olarak kesintisiz ve etkileşimli bir yapıda sunulması sağlanır. Yerli Google Earth adı da verilen bu sistem çok işe yarayacağı daha şimdiden belli oldu.

CAS ile sayısal coğrafi verilerin kullanıcılara sanal küre mimarisi üzerinde üç boyutlu olarak kesintisiz ve etkileşimli bir yapıda sunulması hedeflenmiştir. CAS, coğrafi verilerin üç boyutlu olarak görülebilmesi ve analizler yapılabilmesini sağlayan bir uygulamadır. Yüksek çözünürlükteki ortofoto görüntüleri, uydu görüntülerini, Türkiye ve civarına ait 1/25.000, 1/50.000, 1/100.000, 1/250.000 ölçekli temel topoğrafik haritaları, çeşitli vektörel verileri üç boyutlu ortamda simüle eder, bu verilerin paylaşımını sağlar.