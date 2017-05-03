Google ve Uber, patent hırsızlığı davasında karşı karşıya gelecek

haberturk.com'un derlediği habere göre, Silikon Vadisi’ni sarsan patent krizi ile ilgili San Francisco’da bugün görülecek davanın ilk duruşmasında, Yargıç William Alsup’un Uber'in Google'dan bazı önemli sırları çaldığı suçlamasıyla ilgili soruşturma talimatı vermesi bekleniyor.

Google'nın ana şirketi Alphabet’in sürücüsüz otomobil projesi Waymo, şubat ayında kendisine ait ticari bilgileri ve teknolojik tasarımları çalmakla suçladığı Uber'e dava açmıştı. Eski Waymo yöneticisi Anthony Levandowski'nin şirketten ayrılıp Uber'e geçmeden önce 14 binden fazla belgeyi indirdiği ve bunları beraberinde götürdüğü iddia ediliyor.

Anthony Levandowski, Google'dan ayrıldıktan sonra Otto adında bir şirket kurmuştu. Sadece yedi ay sonra Uber Otto'yu 700 milyon dolar karşılığında satın almıştı.

Eğer Google Uber’in sırlarını çaldığını kanıtlarsa, mahkeme Uber'in sürücüsüz araç üretmesini yasaklayabilir. Suçlamaları reddeden Uber ise, mahkemenin sürücüsüz araç üretimini durdurmasının şirkete büyük darbe vuracağını söylüyor.