TEKNOLOJİ HABERLERİ
03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Google, Uber
TEKNOLOJİ

Google ve Uber, patent hırsızlığı davasında karşı karşıya gelecek

"Patent hırsızlığı" krizi yaşayan teknoloji devleri Google ve Uber, bugün ilk kez mahkemede karşı karşıya gelecek. Google, Uber’in sürücüsüz otomobil teknolojini kendisinden çaldığı iddiasıyla şubat ayında dava açmıştı.

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:32:54 Güncelleme: 12:44:40 HABERTURK.COM

haberturk.com'un derlediği habere göre, Silikon Vadisi’ni sarsan patent krizi ile ilgili San Francisco’da bugün görülecek davanın ilk duruşmasında, Yargıç William Alsup’un Uber'in Google'dan bazı önemli sırları çaldığı suçlamasıyla ilgili soruşturma talimatı vermesi bekleniyor.

Google'nın ana şirketi Alphabet’in sürücüsüz otomobil projesi Waymo, şubat ayında kendisine ait ticari bilgileri ve teknolojik tasarımları çalmakla suçladığı Uber'e dava açmıştı. Eski Waymo yöneticisi Anthony Levandowski'nin şirketten ayrılıp Uber'e geçmeden önce 14 binden fazla belgeyi indirdiği ve bunları beraberinde götürdüğü iddia ediliyor.

Anthony Levandowski, Google'dan ayrıldıktan sonra Otto adında bir şirket kurmuştu. Sadece yedi ay sonra Uber Otto'yu 700 milyon dolar karşılığında satın almıştı.

Eğer Google Uber’in sırlarını çaldığını kanıtlarsa, mahkeme Uber'in sürücüsüz araç üretmesini yasaklayabilir. Suçlamaları reddeden Uber ise, mahkemenin sürücüsüz araç üretimini durdurmasının şirkete büyük darbe vuracağını söylüyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Apple'ın kârı arttı, satışları düştü
TEKNOLOJİ

iPhone satışları düştü
Türk mühendisten yerli güç kaynağı
TEKNOLOJİ

Şarj sorununu Türk mühendis çözdü!
Whatsapp mesajlarına yeni özellik
TEKNOLOJİ

Dikkat! WhatsApp mesajları artık...
SpaceX ilk kez ABD ordusu için casus uydu fırlattı
TEKNOLOJİ

ABD'nin son casus uydusu
Twitter üzerindeki ilk kanal Bloomberg
TEKNOLOJİ

Televizyonlar Twıtter'a taşınıyor... İşte ilk kanal
Yandex park yeri asistanı devre alındı
TEKNOLOJİ

Park yeri aramaya son!
Şarjı en uzun süre giden telefonlar
TEKNOLOJİ

NE İPHONE NE SAMSUNG! İŞTE O TELEFON...
BTK Başkanı'ndan Wikipedia açıklaması
TEKNOLOJİ

BTK BAŞKANI'NDAN WİKİPEDİA AÇIKLAMASI
Atmosfer değerleri dinozorların yaşadığı döneme ulaştı
TEKNOLOJİ

FELAKET ALARMI! DİNOZORLAR DÖNEMİYLE AYNI
Youtube tasarımını değiştirdi
TEKNOLOJİ

TASARIMINI DEĞİŞTİRDİ
Savunma sanayisinin dev firmalarından 7.8 milyar liralık satış
TEKNOLOJİ

AMİRAL GEMİLERİ ATAĞA GEÇTİ
Harita Genel Komutanlığı CAS uygulamasını sivil erişime açtı
TEKNOLOJİ

İŞTE YERLİ 'GOOGLE EARTH'
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme