iPhone satışları tahminlerin altında kalan Apple'da CEO görevini yürüten Tim Cook isyan etti ve medyaya çattı.

Teknoloji devi Apple, bu yılın ilk çeyreğinde net kâr ve gelirinin arttığını açıklasa da iPhone 7 satışlarının % 0.8 düştüğünü belirtmişti. Apple'dan yapılan açıklamaya göre, ocak-mart döneminde şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 artarak 52.9 milyar dolar olsa da iPhone satışlarının durumu beklenin altında.

Haberturk.com tarafından ABD basınından derlenen görüşlere göre Apple CEO'su Tim Cook, medyayı işaret ederek satışlardaki düşüşü bu yıl tanıtılacak yeni iPhone modeliyle hakkındaki dedikodulara bağladı.

Cook'a göre kullanıcılar Red ve diğer modellere sonbaharda çıkması beklenen yeni modeli düşünüerek temkinli yaklaşıyor. Zira teknoloji kulislerinde yeni iPhone üzerinde hem tasarım hem de donanım olarak çok fazla yenilik olacağı söyleniyor.

ERKEN HABERLER BALTALIYOR

Salı günü analistlerle ikinci çeyrek için bir toplantı yapan Cook'un, "iPhone alımlarında bir duraksama görüyoruz ve bunun gelecek iPhone telefonlar hakkında medyada sürekli çıkan erken haberlerden kaynaklandığı inancındayız." dediği kaydedildi.

Apple, gizliliğe son derece önem vermesiyle bilinse de gelecekteki ürünlerle ilgili sızıntıların tam anlamıyla önüne geçebilmiş değil. Yeni iPhone telefonlarla ilgili haberler, elde edilen raporlara göre artmış görünüyor.

Apple'ın yeni amiral gemisi olacak iPhone telefonlarla ilgili üzerinde hemfikir olunan konuların başında 1000 dolar fiyat eşiğinin aşılacağı geliyor. OLED ekran, artırılmış gerçeklik, kablosuz şarj, çift kamera gibi olası yenilikler de Apple'ın amiral gemisi olacak yeni iPhone telefonlarda beklenen temel özellikler.