Siber saldırı
TEKNOLOJİ

Siber saldırı nedir?

Son olarak bu akşam WhatsApp'ın çökmesiyle ortaya atılan siber saldırı iddiası kullanıcıların merakını uyandırdı. Peki siber saldırı nedir? Siber saldırı nasıl yapılır?

04 Mayıs 2017 Perşembe, 01:12:39 Güncelleme: 01:14:06

Siber saldırı, son günlerde teknolojik cihazların ve önemli uygulamaların hacklenmesiyle en çok duyulan terimlerden birisi oldu. Peki siber saldırı nedir? Siber saldırı nasıl yapılır?

SİBER SALDIRI NEDİR?

Siber saldırı, bir grup hacker (bilgisayar korsanı) tarafından belirli bir internet sitesine, uygulamaya veya sunucuya zarar vermek amacıyla internet üzerinden yapılan saldırılara verilen isimdir.

Günümüzde yaygınlaşan internet kullanımı ve gelişen teknoloji ile siber saldırılar artış göstermektedir. Siber saldırılar, bir sistemi yorarak devre dışı bırakma veya bir sisteme güvenlik açığından faydalanarak sızma işlemiyle yapılır.

Yapılan saldırının ardından önemli bilgiler ele geçirilebilir, telefon dinleme işlemleri yapılabilir veya bir bankaya yapılan siber saldırıda para çalınabilir. Siber saldırılar ile bir bilgisayara veya internet sitesine çeşitli virüsler yerleştirilebilir.

Dünya genelinde siber saldırılar genelde önemli kurumlara, devlet sitelerine veya teknolojik cihazlara yapılmaktadır. Devlet sitelerine yapılan siber saldırılar ile gizli kalması gereken bilgiler sızdırılabilir.

Teknolojik cihazlara yapılan saldırılarla da o cihazlarda yer alan bilgiler ele geçirilebilir. Öte yandan banka sistemlerine yapılan saldırılarla da bir bankanın kasasında veya bir banka hesabında yer alan paraya erişim sağlanabilir, bu para başka bir hesaba aktarılabilir.

Günümüzde bu tarz siber saldırılara karşı güvenlik sistemleri her geçen gün biraz daha geliştirilmektedir. Her türlü açıdan suç olan siber saldırılara karşı güvenlik şirketleri kullanıcıları sık sık dikkatli olmaları konusunda uyarmaktadır.

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