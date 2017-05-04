Siber güvenlik şirketi McAfee, teknolojinin yoğun kullanıldığı ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya, Hindistan ve Avustralya’da 3000 kişiyi kapsayan bir anket yaptı. İnsanların parola kullanım alışkanlıklarını daha iyi anlamak için gerçekleştirilen araştırmada çevrimiçi güvenlik konusundaki eksiklikleri gözler önüne serildi.

ŞİFRE ALIŞKANLIKLARI DAVETİYE ÇIKARIYOR

Kullanıcılar için en önemli sorunlardan biri parola ve şifreleri hatırlamak. En çok tercih edilen yöntem ise bir kenara not almak. Ankete katılanların yüzde 37'sinin, parolalarını güvenli biçimde saklamak için bir kağıda yazdığı ortaya çıktı.

En popüler ikinci yöntem ise şifreleri birden çok hesap arasında tekrar kullanmak. Aynı şifreyi pek çok hesapta kullananların oranı yüzde 34. Şaşırtıcı bir şekilde, 18-24 yaşları arasındaki kadınların yüzde 57’si, bu yöntemi kullanıyor. Erkekler ise nispeten daha tedbirli. Ankete katıklan erkekler arasında aynı şifreyi çok sayıda hesapta kullananların oranı yüzde 25 civarında.

Pek çok farklı ve zor şifreyi akılda tutmaya gerek kalmadan saklamanın yöntemi olan şifre yöneticilerine başvuranların oranı ise yüzde 20 seviyesinde. Uzmanlara göre şifre saklamanın en güvenli yöntemi bu. Kadın katılımcıların sadece yüzde 12’si şifre yöneticisi kullanırken, bu oran erkekler arasında yüzde 24.

CİHAZLAR KORUNMASIZ

McAfee’nin kapsamlı araştırmasının vahim sonuçlarından biri de cihaz güvenliği konusunda kullanıcılarının çoğunun yeterince bilinçli olmaması. Katılımcıların yüzde 54’ü, herhangi bir parola veya biyometrik kimlik doğrulama (parmak izi, iris, yüz tarama vb.) tarafından korunmayan bir ve dört arasında sayıda cihaza sahip.

Günümüzde özellikle cep telefonlarında yaygınlaşmaya başlayan parmak iziyle kimlik denetimi, parola yerine kullanılabilecek en güvenli yöntem sayılıyor. Çünkü kullanıcıların büyük bölümü için bir parolanın kolay hatırlanıyor olması oldukça önemli.

McAfee tarafından araştırma sonucunda kolay hatırlamak için basit parolalar belirleyen kullanıcıların bu parolaları gizleme konusunda fazla hassas olmadığı belirlendi. Ankete katılanların neredeyse üçte ikisi parolalarını başkalarıyla paylaşmaya açık.

PAROLA SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Geçen yıl bu günlerde, 272 milyon e-posta hesabına ait bilgilerin korsanlar tarafından ele geçirildiği haberleri çıkmış ve kullanıcılar arasında büyük bir panik yaşanmıştı.

Zira çoğu kullanıcının aynı parolayı birden çok hesapta kullandığı belirlenmişti. Üstelik belirlenen parolaların büyük bölümünün “123456” veya “parola” gibi basit ve kolay tahmin edilebilir olduğu belirlenmişti. Peki iyi bir şifre nasıl olmalı Şifre güvenliği için 5 noktaya dikkat etmek gerekiyor.

1 - Karmaşık parolalar tercih edin

McAfee uzmanlarına göre tahmin edilmesi ve kırılması zor bir şifre için her kullanıcının alması gereken bazı basit tedbirlerden ilki parolaların Facebook veya Twitter üzerinde paylaşılan kişisel bilgilerle kolayca tahmin edilmemesi gerekiyor.

Mesela kedinizin, köpeğinizin adıyla bir şifre üretmek hata. Bunun yerine rastgele oluşturulan harfler, rakamlar ve özel karakterleri tercih edilebilir. Araştırmalara göre Ş yerine $, O yerine 0, a yerine @ kullanıcının şifrelerini hatırlamasını da kolaylaştırıyor. % ve # karakterleri de oldukça kullanışlı.

2 - Parola yöneticisi kullanın

Çok sayıda hesabı farklı ve dönem dönem değiştirilecek şifrelerle yönetmek kolay olmayabiliyor. Bu yüzden, en doğru hareketlerden biri, parola yöneticisi kullanmak. Ücretli sürümleri de bulunan pek çok güvenilir parola yöneticisi bulunuyor. Bilgisayarda ve akıllı telefonda bu eklenti ve uygulamaları kullanmak oldukça güvenli ve pratik.

3 - Aynı parolalardan uzak durun

Bilgisayar korsanlarının ele geçirdikleri parolaları farklı platformlarda da denedikleri biliniyor. Yani e-posta bilgisi ele geçirildiğinde, kullanıcı her yerde aynı parolayı kullanıyorsa hacker adı verilen bilgisayar korsanları o hesapları da ele geçirecektir.

McAfee güvenlik uzmanları, insanları farklı hesaplar için değişik parolalar kullanmaları konusunda uyarıyor.

4 - Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirin

Hiç haberiniz yokken, farkında dahi olmadan hesap bilgileriniz ele geçirilmiş olabilir. Bazen milyonlarca kullanıcı bilgisi ele geçirildikten sonra aylarca hiçbir işlem yapılmadan korsanlar tarafından tutuluyor. Dolayısıyla, şifrelerinizi daha sık değiştirmek de ek bir güvenlik tedbiri.

5 - İki aşamalı güvenlik kullanın

Internette parolaların çalınmayacağının bir garantisi yok ama ihtimali en aza indirmek mümkün. McAfee uzmanları çoklu güvenlik faktörü kullanımını tavsiye ediyor. Telefon veya e-posta adresine gönderilen bir kod ile iki aşamalı doğrulama tercih edilmesi birisinin hesabınıza girmeye çalışması durumunda önemli bir koruma duvarı sağlıyor.

E-posta servisleri ile sosyal ağ platformlarında bu tür iki aşamalı giriş seçeneği mevcut. Kullanıcıların ayarlar bölümünden bu özelliği aktif hale getirmesi gerekiyor.