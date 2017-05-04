Güney Kore merkezli Dotincorp şirketi görme engelliler için tasarlanmış kol saati üretti. Dünya'da ilk kez görme engelliler için özel üretilen saat, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Günlük hayatımızda pek fazla düşünmesek de tipik kol saatleri görme engelliler için tamamen işlevsiz. Görme engelliler için geliştirilen çözüm ise klasik olarak kristaller kullanılarak ters takılan ve kullanıcının bileğinde kabartmaları hissetmesini sağlayan saatler. Oysa bu saatlerin kullanımı görme engelliler için son derece rahatsız ve bir süre sonra çıkarılıp atılıyor.

HEM AKILLI HEM BRAILLE ALFABESİ KULLANIYOR

Güney Kore'de faaliyet gösteren ve mekanik saatler üreten Dot şirketi ise görme engellilerin okuyup yazabilmesi için geliştirilen Braille alfabesini kullanan bir saat geliştirdi.

Kabartma noktalar mantığıyla çalışan saat, internete bağlanabiliyor, cep telefonuyla eşleştirebiliyor. Hafif alüminyum alaşımlardan üretilen saat, sadece 27 gram ağırlığında. 12.5 milimetre kalınlığı ve 43 mm çapı olan saat şarj edilebilir bir bataryaya ve dokunmatik sensöre ve ve bluetooth özelliğine de sahip.

Elektronik bir cihazla eşleşen ilk görme engelli kol saati özelliğini taşıyan cihaz, telefona gelen bildirimleri saat üzerinden aktarabiliyor. Yani standart bir akıllı saatten fazla farkı yok.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN SAATİN FİYATI NE KADAR?

Kadranın altında da her biri 6 olası noktayla gelen 4 motorlu modül bulunuyor. Her bir nokta kullanıcı tarafından alçaltılıp yükseltilebiliyor. Böylelikle saat tek seferde Braille alfabesinden dört adet karakteri gösterebiliyor.

Görme engelli kullanıcı sonrasında sadece kadranı okuyor. İçbükey kadran, braille modüllerinin etrafında koruyucu bir çembere de sahip ve bu sayede günlük olarak kolaylıkla takılıp çıkarılabiliyor.

DOT şirketinin kurucusu olan CEO görevini yürüten Eric Ju Yoon Kim bu yıl içerisinde 100 bin adet saatin satışa sunulacağını açıkladı. Görme engelliler için üretilen özel saatin fiyatı ise şimdilik 320 dolar yani yaklaşık 1200 lira fakat Türkiye'de vergilerle birlikte hangi fiyattan satılacağı bilinmiyor.