TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den önemli açıklamalar

Habertürk Gazetesi'nden Güntay Şimşek'in köşe yazısı şöyle:

Arayı çok fazla açmadan Ankara’da Türkiye’nin gözbebeği konumundaki havacılık, uydu ve uzay çalışmalarının yapıldığı Akıncı’dayım.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) küresel pazarlarda bilinen kısa adıyla TAI’nin Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil ile de göreve geldikten sonra ilk defa yerinde sohbet etme fırsatım oldu. Şu an 5 bin 500 personelle hedefe odaklanan TAI’nin bugünkü konumuyla, 2 yıl önce ziyaret ettiğim pozisyonu arasında dağlar kadar fark var.

Sürekli gelişen ve ümit veren, “istikbali göklerde arayan” bir şirket var karşımızda. TAI’nin katıldığı fuarlarda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yöneticilerinin masalarında, maket olarak gördüğümüz ürünler, artık üretim bantlarında, hangarlarda veya görev başında karşımıza çıkıyor. Ama yeni projelerin masalara yerleştiğinin de altını çizeyim:

İlk uçuşunu 2023’te yapması planlanan Turkish Figther TF savaş uçağı ve ilk uçuşunu 6 Eylül 2018’de yapacak özgün genel maksat helikopteri T-625. Bir de başta uydu projeleri olmak üzere, görünmeyen, masa üstüne çıkarılmayan çalışmalar, projeler söz konusu ki, heyecanlanmamak mümkün değil. Bundan 5-6 yıl önceye gidersek, yıllardır bu işlerin içindeki bir gazeteci olarak maketler, projeler bende bu denli heyecan uyandırmazdı, çünkü hep bir kuşkum olurdu. Bence gelinen noktada en önemli başarı, daha önce benim de sahip olduğum başaramayacağımıza dair tüm kuşkuların ortadan kalkmış olmasıdır.

TSK'YA İKİ ÖNEMLİ TESLİMAT BU SENE

Temel Kotil, resmi programa göre Haziran 2018’de Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi gereken eğitim uçağı Hürkuş B’nin teslimini öne aldıklarını ve Aralık 2017’de ilk teslimatı yapacaklarını söyledi. İlk teslimattan sonra ise sözleşme gereği bir yıl içinde 15 adet Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek.

Bunun için ayda 2 adet üzerinden üretim programı yapılmış. Benzer şekilde şu an TSK’da hizmette olan ATAK helikopteri için de ayda 2 adet üretimi söz konusu. Öte yandan Hava Kuvvetleri eğitim uçağı Hürkuş B’yi aldıktan sonra silahlı Hürkuş C versiyonu için Kara Kuvvetleri ile imzalanan 12 kesin 12 opsiyon siparişin teslimi devreye girecek.

Hürkuş’a büyük ihtimalle ihtiyaçları dahilinde Deniz Kuvvetleri de sipariş verecek ve böylece Hürkuş D içinde yakında bir anlaşma imzalanabilir. Türkiye’nin önemli projelerinden TAI’nin insansız hava aracı (İHA) ANKA için de resmi teslim konusunda son aşamaya gelinmiş.

Şu an birisi Elazığ’da 2 yer istasyonu ile 7 adet ANKA, fiili olarak TSK’nın hizmetinde önemli görevlere imza atıyor. Önümüzdeki aylarda ise resmi teslimi yapılarak ayda 2 adet üretilmek üzere programın devreye gireceğini söyleyen Temel Kotil, ANKA’lara yurtdışından da ciddi ilgi olduğunu ve IDEF’te önemli duyuruların olabileceğini belirtti. Kotil’in açıklamalarının detaylarına devam edeceğim.