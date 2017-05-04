Finlandiyalı üretici Nokia, bir dönem efsane olan 3310 telefonunu yakında genel satışa sunmaya hazırlanıyor.

HMD Global bünyesinde eski günlerinde dönmeye çalışan Nokia’nın önümüzdeki günlerde satışa sunacağı 3310 serisi, firmanın Nokia 9 gibi amiral gemisi olması beklenen telefonlar kadar üzerine düştüğü bir ürün. 3310 telefonların bir kuşak için efsane olmasına güvenen Nokia, telefonun pazar payının yüksek olacağına güveniyor.

Malezya'da gerçekleşen olaylar da Nokia'nin düşüncesini doğrular nitelikte. Zira Nokia 3310 telefonların aslı çıkmadan pek çok perakendecide sahtesine ulaşıldı. İlk ortaya çıkan ürünlerde Nokia logosunun dahi kullanılmadığı görülüyor ve zayıf bir taklit olarak dikkati çekiyor.

Ardından gelen parti korsan ürünler ise sahte Nokia logosu taşıyor ve orijinal 3310 telefonlara daha çok benzetilmiş. Malezya resmi Nokia satıcısı Avaxx ise toplu dava açmaya hazırlanıyor. Nokia 3310 ve sahtesini ayırt etmek aslında çok da zor değil.

ORİJİNAL İLE GERÇEK 3310 NASIL AYIRT EDİLİR?

Orijinal 3310 ekranını çevreleyen dış çizgile zarif ve parlak bir beyaz hatlara sahip. Çakma 3310 ise kirli bir beyaz. Tasarım olarak son derece eğreti duruyor.

Üstelik orijinal 3310 üzerindeki ekranın etrafındaki beyaz bölüm tüm paneli işgal etmiyor. Telefonun asıl rengiyle panel tamamlanıyor.

Çakma 3310 ise tam aksine ekranın etrafındaki kenarlık beyaz. Ayrıca ekranın çerçevesinde de kalın bir siyah doku var.

BATARYA VE DEVRE FARKI

Nokia 3310'un orijinal bataryası çıkarılıp elektronik devrelere bakıldığında, yeşil renk anında görünüyor. Sim ve hafıza kartı slotları gömülü yani sim kartı ve hafıza kartı takıldığında hafıza kartının minik bir kısmı görünüyor. Sim kartı görmek ise mümkün değil.

Sahte olan 3310 ise yeşil bir elektronik devreye sahip değil. Bir tür plastik katmanla kaplı. Çift sim yuvası var. Girişler açık ve görünür, gömülü değil. Hafıza kartı yuvası ise Sim yuvasının biraz üzerinde yükseltilmiş şekilde.

Gerçek ve çakma 3310 arasındaki fark LED ışıklarından ve hoparlörden de anlaşılabilir. Orijinalinde ışık küçük fakat patlak. Çakmada ise gereksiz bir büyüklük sözkonusu. Orijinal Nokia telefondaki hoparlör dikdörtgen bir şekle sahipken, Çin malı sahtesinde ise kare görünüyor.

İŞLETİM SİSTEMİ VE EKRAN

Sahte 3310 telefonlarda şarj simgesi ve bağlantı gücü göstergesi ekranın üst kısmında tek bir sırada hizalı duruyor. Çinli sahteciler ise operatör ismini ekranın ortasına koymuş.

Üstelik gerçek 3310 tuş takımı, üçlü büyük bölüm hariç, telefonun ön yüzeyinde neredeyse aynı hizada düz bir şekilde sıralanıyor. Sahtesinde ise telefonun yüzeyinden yükseltilmiş şekilde tuş takımı mevcut.

Ayrıca orijinal 3310 tuş takımı beyaz renge sahip ve hatasız bir aydınlatması var. Çakma olan modelde arka plan ışığı mavi, tuş takımı boyunca uzanıyor ve sızıntı yapıyor. Nokia 3310, series 30+ işletim sistemi kullanırken sahtesinde ise ne idüğü belirsiz ve isimsiz bir yazılım var.