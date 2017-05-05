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Wechat, Rusya'da yasaklandı!

Wechat, yasaklama kararını "Rusya'da engellendiğimiz için üzgünüz" mesajıyla duyurdu

05 Mayıs 2017 Cuma, 22:02:42 Güncelleme: 22:05:16 AA

Çin'in sosyal medya uygulaması "Wechat"in Rusya'da yasaklandığı bildirildi.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından "Global Times" gazetesinin Rus basınına dayandırdığı haberinde, 927 milyon aktif kullanıcısı bulunan Wechat'in, Rusya'nın internet idaresine yönelik hukuki düzenlemeleriyle uyumlu hareket etmediği gerekçesiyle engellendiği belirtildi.

Kararı, kullanıcılarına "Rusya'da engellendiğimiz için üzgünüz" ifadeleriyle duyuran Wechat'in, Rusya'da yaşayan kullanıcılarından, yasağın günlük hayatlarını etkilediği gerekçesiyle şikayetler aldığı kaydedildi.

Viber, YouTube, Facebook ve Twitter gibi küresel sosyal paylaşım sitelerine erişimin yasak olduğu Çin'de bu uygulamaların "Wechat", "Weibo", "Youku" ve "Renren" gibi yerli alternatifleri bulunuyor.

Wechat'in aktif kullanıcılarından 200 milyondan fazlası, uygulamayı mobil ödeme özeliği sayesinde akıllı telefon cüzdanı yerine kullanıyor.

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