Apple Beddit
TEKNOLOJİ

Apple, uyku izleme ürünleri şirketi Beddit’i aldı

Finlandiya merkezli sağlık teknolojisi şirketi Beddit, Apple tarafından satın alındı. Şirketin 150 dolar fiyatla satışa sunduğu Beddit adlı cihaz, yatak ile yatak örtüsü arasına yerleştirilerek uyku durumunu takip ediyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:11:49 Güncelleme: 10:19:22 HABERTURK.COM

HORLAYANI TESPİT EDİYOR
Uyku kalitesi, nabız, nefes alma durumu, uyku esnasındaki hareketlilik, oda ısısı, oda nemi ve hatta horlamayı dahi tespit eden Beddit 3 Sleep Monitor, elde ettiği bilgileri iPhone ya da iPad’deki uygulamasına göndererek detaylı istatistikler sunuyor. Ürün, bu verilere dayalı olarak kişiye uyku koçluğu da yapabiliyor.



Balistokardiyografi (BCG) yöntemiyle kalbin, akciğerlerin ve diğer vücut fonksiyonlarının mekanik aktivitesini ölçen cihazın, artık Apple’ın hâlihazırda kullanılan Sağlık yazılımı ile daha iyi entegre olması bekleniyor.

Beddit’in web sitesindeki gizlilik anlaşmasının güncellenmesiyle duyurulan satın almanın büyüklüğü ise açıklanmadı.

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