Google’ın yeni mobil işletim sistemi Fuchsia’nın ilk videosu

Fuchsia’nın Armadillo adlı kullanıcı arayüzünün fotoğrafları daha önce internete düşmüştü. Videoda ise sistem hakkında daha detaylı bilgi sahibi olunabiliyor.

Kaba işleyiş görünümü sunan video, sistemdeki kullanıcının profil ekranında açılıyor. Uygulama kısayolları ya da uygulama çekmecesi görünmüyor. Bunun yerine farklı amaçlarla yukarı ve aşağı kaydırılan bir ana ekran görüyoruz.

Uygulamalar ve son erişilen “hikayeler” ekranın üstünde yer alırken, çoklu pencere ile birden fazla uygulama açmak mümkün.

Ekran aşağı kaydırıldığında ise Google Now benzeri tavsiyeler karşınıza geliyor. Ayrıca tamamen yeni bir sanal klavye ve arama da görülürken, yeni sistemde ana ekrandan ses, ekran parlaklığı gibi işlevlere de kolayca erişilebilecek.

GOOGLE, NEDEN YENİ BİR SİSTEM HAZIRLIYOR?

Google, Android ve Chrome’da kullandığı Linux altyapısını terk ediyor. Fuchsia için kendi geliştirdiği kernel (işletim sistemi çekirdeği) olan Magenta kullanılıyor.

Android ve Chrome uygulamalarıyla uyumlu

Geçen yıl Ağustos ayındaki komut satırı biçiminden beri videoya konu olacak kadar mesafe kat edilen sistemin, çapraz platform yapısı sebebiyle Android ve Chrome uygulamalarını da çalıştırabileceği düşünülüyor.

Google Fuchsia ne zaman tamamlanacak?

Sistemin ne zaman kullanıma açılacağı ya da son hâlini alacağı ise bilinmiyor.