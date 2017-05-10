Google Fuchsia
TEKNOLOJİ

Google’ın yeni mobil işletim sistemi Fuchsia’nın ilk videosu

Bir süre sonra Chrome ve Android işletim sistemlerinin yerini alması beklenen ve fuşya çiçeğinden ilhamla adı Fuchsia konulan mobil işletim sisteminin ilk videosu yayımlandı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:50:54 Güncelleme: 10:58:40 HABERTURK.COM

Fuchsia’nın Armadillo adlı kullanıcı arayüzünün fotoğrafları daha önce internete düşmüştü. Videoda ise sistem hakkında daha detaylı bilgi sahibi olunabiliyor.

Kaba işleyiş görünümü sunan video, sistemdeki kullanıcının profil ekranında açılıyor. Uygulama kısayolları ya da uygulama çekmecesi görünmüyor. Bunun yerine farklı amaçlarla yukarı ve aşağı kaydırılan bir ana ekran görüyoruz.

Uygulamalar ve son erişilen “hikayeler” ekranın üstünde yer alırken, çoklu pencere ile birden fazla uygulama açmak mümkün.

Ekran aşağı kaydırıldığında ise Google Now benzeri tavsiyeler karşınıza geliyor. Ayrıca tamamen yeni bir sanal klavye ve arama da görülürken, yeni sistemde ana ekrandan ses, ekran parlaklığı gibi işlevlere de kolayca erişilebilecek.

GOOGLE, NEDEN YENİ BİR SİSTEM HAZIRLIYOR?
Google, Android ve Chrome’da kullandığı Linux altyapısını terk ediyor. Fuchsia için kendi geliştirdiği kernel (işletim sistemi çekirdeği) olan Magenta kullanılıyor.

Android ve Chrome uygulamalarıyla uyumlu
Geçen yıl Ağustos ayındaki komut satırı biçiminden beri videoya konu olacak kadar mesafe kat edilen sistemin, çapraz platform yapısı sebebiyle Android ve Chrome uygulamalarını da çalıştırabileceği düşünülüyor.

Google Fuchsia ne zaman tamamlanacak?
Sistemin ne zaman kullanıma açılacağı ya da son hâlini alacağı ise bilinmiyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
PayPal artık Android Pay'de
TEKNOLOJİ

PayPal geri mi dönüyor?
Skype simultane tercüme yapacak
TEKNOLOJİ

Skype'a öyle bir özellik geldi ki...
Instagram 1 milyonu geçti
TEKNOLOJİ

Instagram'da 1 milyon rekoru!
Apple, uyku izleme ürünleri şirketi Beddit’i aldı
TEKNOLOJİ

Apple, uykunuzda da sizi takip edecek
Wechat, Rusya'da yasaklandı!
TEKNOLOJİ

Artık Rusya'da onu kullanmak yasak!
ABD'de Uber'e Greyball soruşturması
TEKNOLOJİ

Gizli yazılımı ortaya çıktı!
Facebook'tan 9 kat daha hızlı çeviri!
TEKNOLOJİ

FACEBOOK O İŞE DE EL ATTI! TAM 9 KAT...
'Ejder Yalçın' zırhlısının 400 parçası Sivas'ta üretiliyor
TEKNOLOJİ

'EJDER'İN 400 PARÇASI SİVAS'TAN!

iPhone 7 fiyatları hangi ülkede ne kadar?
TEKNOLOJİ

EN PAHALI İPHONE HANGİ ÜLKEDE? TÜRKİYE DE LİSTEDE!
Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar
TEKNOLOJİ

BAŞBAKAN YILDIRIM İLK MİLLİ HELİKOPTERİN PİLOT KOLTUĞUNDA!
TÜBİTAK, yerli “havadan havaya” füze geliştirdi
TEKNOLOJİ

VE TÜRKİYE'DE BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLDİ...
BTK'nın WhatsApp anketi sosyal medyada büyük ilgi gördü
TEKNOLOJİ

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN WHATSAPP ANKETİ
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme