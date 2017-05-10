Bitcoin fiyatı
TEKNOLOJİ

Bitcoin fiyatı 1.700 doları geçti

Şifreli dijital para birimi Bitcoin, 1.700 doları da aşarak kendi rekorunu bir kez daha kırdı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:19:38 Güncelleme: 12:27:54 HABERTURK.COM

Blok zinciri teknolojisi kullanan ve en çok tanınan şifreli dijital para birimi olan Bitcoin’e artan ilgi, fiyatının da rekor seviyelere çıkmasına sebep oldu.

Geçtiğimiz hafta 1.400 doları aşarak kendi rekorunu kıran para birimi, BitStamp adlı Bitcoin borsasında 1,760 dolar fiyata ulaştı. Bitcoin, son bir yıl içerisinde neredeyse yüzde 80 değerlendi.

Coinmarketcap sitesine göre, bu yükselişle, dünyada bulunan bitcoinlerin toplam değeri de 52,5 milyar dolara ulaştı.

 

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