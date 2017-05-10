Opera Reborn
TEKNOLOJİ

Opera, mesajlaşma özelliği ile yeniden doğuyor

Opera’nın yenilenen web tarayıcısı, üç popüler mesajlaşma uygulamasını bir araya getiriyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:20:50 Güncelleme: 15:39:34 HABERTURK.COM

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ve Internet Explorer gibi popüler tarayıcıların yanında Opera’nın esamesi okunmuyor olabilir, fakat pratik özellikleri birçok kullanıcının gönlünde yer etmesini sağlıyor.

Kota dostu web gezintisi için mobil cihazlarda içeriği sıkıştıran, reklamları engelleyebilen, sınırsız ve ücretsiz VPN ile geniş kapsamlı ve anonim erişim sağlayan Opera’nın Neon adlı web tarayıcısı ise şirketin çılgın fikirlerini hayata geçirmesine aracılık ediyor.

Opera, özellikle mesajlaşma çubuğu ile insanların web tarayıcıdan mesajlaşma uygulamalarına geçmekle vakit kaybetmesini önlemek istiyor.

Neon, görsel yenilik sağlamak hedefiyle ana tarayıcıya uyarlanacak. Uyarlama tamamlandığında, mesajlaşma çubuğunun yanı sıra, renkli temalar, animasyonlu simgeler ve gözünü dinlendirmek isteyenler için arka planı koyultan ‘Dark Mode’ özelliği de Opera web tarayıcısında yerini alacak.

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