R2D2 adlı robot, son derece hassas olmayı gerektiren retina operasyonu ile ilgili testte kontrol grubundaki insanlardan daha başarılı sonuç aldı.

BBC’ye konuşan Robotic Retinal Dissection Device (R2D2) adlı programın direktörü Dr. Robert MacLaren, “Lazer tarayıcılar ve mikroskoplardaki güncel teknoloji retinadaki hastalıkları mikroskobik seviyede takip edebilmemizi sağlıyor. Karşımızda, insan elleriyle yapabileceklerimizin sınırının ötesine geçen robotik bir sistem var. Bunu kullanarak, şu anda yapılamayan göz operasyonlarını gerçekleştirerek, bu alanda yeni bir sayfa açabiliriz” dedi.

RETİNA AMELİYATI İÇİN NASIL BİR HASSASİYET GEREK?

Retinada operasyon için göze 10 mikron derinliğinde bir kesik atılması gerekiyor. İnsan saçının bir teli ise ortalama 60 mikron kalınlığında. Cerrahların eli her ne kadar hassas olursa olsun, kalp atışlarımız bile ellerimizi 10 mikrondan fazla oynatabiliyor.

BAŞARI NASIL ÖLÇÜLDÜ?

Klinik testte yapılan 12 retina zarı operasyonunun yarısı cerrahlarca, yarısı da R2D2 tarafından gerçekleştirildi. Cerrahların yaptığı operasyonlarda beş kez mikro kanama yaşanırken, cerrahlar iki kez retinaya değdi. R2D2 ise sadece iki kez mikro kanama ve bir temas ile testi tamamladı.

R2D2, operasyondaki hassasiyetine karşın, hâlen kendi başına hareket etmiyor ve bir cerrah tarafından yönetiliyor.