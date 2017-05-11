korsan film
TEKNOLOJİ

Korsan film yayana "yavaş internet" cezası

Kültür ve Turizm Bakanlığınca telif haklarına yönelik hazırlanan yasa taslağında, gençlerin sık başvurduğu korsan film ve dizileri farklı mecralarda paylaşma eylemlerine "internet yavaşlatma" cezası verilmesi öngörülüyor. - Taslağa göre, internetten film veya dizi indirip izleyen değil, bu filmi "Torrent" gibi programlar üzerinden farklı kullanıcılara yayan aboneler, kurulacak "Dijital Telif Hakkı İhlalleriyle Mücadele Merkezleri" tarafından önce iki kez uyarılacak

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:49:44 Güncelleme: 12:47:37 AA

Kültür ve Turizm Bakanlığınca sanatın ve sanatçıların haklarını korumak amacıyla telif haklarına yönelik hazırlanan yasa taslağında, özellikle gençlerin sık başvurduğu yöntem olan, korsan film ve dizilerin farklı mecralarda paylaşılmasına "internet yavaşlatma" cezası verilmesi öngörülüyor. Taslakta, internetten korsan filmi izleyenlere yönelik ise bir yaptırım yer almıyor.

Bakanlıkça kamuoyunun görüşüne açılan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan yasa taslağında bulunan cezai yaptırımların nasıl uygulanacağına yönelik detaylar netleşmeye başladı.

Yasa taslağıyla dijital dünyada yaşanan hak ihlallerine yönelik iki önemli tedbirin getirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, kamuoyunda "internetten film izleyene ceza" olarak algılanan internet yavaşlatma cezası, esasında korsan filmleri izleyen değil, yayan bireysel internet kullanıcılarını kapsıyor. Buna göre, bireysel internet abonelerinin internetten herhangi bir filmi izlemeleri veya indirmeleri, cezai yaptırımların içerisinde yer almayacak. Fakat bir abone, indirdiği filmi "Torrent" gibi dosya paylaşım programları üzerinden yükleyip, farklı kullanıcılarla paylaşıyorsa "internet yavaşlatma" cezasıyla da karşı karşıya kalacak.

GENÇ NESLİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Bakanlıkça taslağın yasalaşması durumunda hayata geçirilecek bu yaptırım, "önce iki defa uyar" prensibine dayanacak.

Yine taslak kapsamında kurulması planlanan "Dijital Telif Hakkı İhlalleriyle Mücadele Merkezleri" tarafından bu tip dosya paylaşımlarında bulunduğu belirlenen bireysel internet aboneleri, iki kez uyarılacak. Kişinin bu eylemlerine devam etmesi durumunda ise internet hızı 6 aya kadar yavaşlatılabilecek.

İki kez uyarıp sonrasında internet yavaşlatma yaptırımının uygulanmasına yönelik bu düzenlemeyle özünde özellikle genç neslin bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Düzenlemede iki kez uyarı yapılmasının nedeni ise ihlalde bulunanın internet abonesinden farklı bir kişi olması ihtimaline karşı abonenin gerekli tedbirleri almasına olanak tanımak.

ERİŞİM TAMAMEN ENGELLENEBİLECEK

Dijital alanda getirilmesi planlanan ikinci kritik düzenleme ise ihlalci internet sitelerine erişimin engellemesine yönelik olacak.

Bu kapsamda "Uyar-kaldır" olarak bilinen ve internet ortamında çeşitli web siteleri aracılığıyla eserleri izinsiz kullanılan ve paylaşılan hak sahipleri, bu yasa dışı kullanım veya paylaşımın kaldırılması için doğrudan internet sitesini uyarabileceği gibi doğrudan savcılığa da başvurabilecek.

Ayrıca vizyona girmek üzere olan bir sinema filminin izinsiz bir şekilde internet üzerinden paylaşılması durumunda filmin yapımcısı zaman kaybetmeden ve uyarı prosedürünü işletmeden de savcılıktan derhal siteye erişimin engellenmesini talep edebilecek. İnternet sitesi faaliyetlerinin genel olarak izinsiz içerik ve eserlerin paylaşılmasına yönelik olması halinde ise sitenin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Boeing yeni modeli B737 MAX’in test uçuşlarını durdurdu
TEKNOLOJİ

Uçak devinden flaş açıklama: Uçuşlar durduruldu
Göz ameliyatı yapan robot, klinik testleri geçti
TEKNOLOJİ

Göz ameliyatında robot cerrah devri
Dünyanın ilk otonom gemisi 2020'de suya inecek
TEKNOLOJİ

Kaptansız gemi 2020’de denizde
Android kullanıcılarının yüzde 40’ı risk altında
TEKNOLOJİ

Android cihazlar için büyük risk!
Fiber internet altyapısı için mahkemeden iptal kararı
TEKNOLOJİ

Fiber internette mahkemeden önemli karar
Bitcoin fiyatı 1.700 doları geçti
TEKNOLOJİ

Bitcoin bir rekor daha kırdı
Şarjı en uzun süre giden telefonlar
TEKNOLOJİ

NE İPHONE NE SAMSUNG! TAM 15 GÜN BOYUNCA...
Korsan film yayana "yavaş internet" cezası
TEKNOLOJİ

BUNU YAPANIN İNTERNETİ YAVAŞLATILACAK!
Opera, mesajlaşma özelliği ile yeniden doğuyor
TEKNOLOJİ

TEK NOKTADAN WHATSAPP, MESSENGER VE TELEGRAM
Apple uyku kalitesini ölçecek
TEKNOLOJİ

APPLE UYKU KALİTESİNİ ÖLÇECEK
Facebook'tan 9 kat daha hızlı çeviri!
TEKNOLOJİ

FACEBOOK O İŞE DE EL ATTI! TAM 9 KAT...
Üniversiteli öğrenciler bomba imha edebilen robot geliştirdi
TEKNOLOJİ

ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERDEN BOMBA İMHA EDEBİLEN ROBOT
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme