Bakan Avcı, internetten film izleyenlere kötü haberi verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Gölbaşı Vilayetler Evinde, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun değiştirilmesine yönelik hazırlanan taslak hakkında, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerine bilgi vermesinin ardından basın toplantısı düzenledi.



Avcı, bugün saat 12.00 itibarıyla telif kanununa ilişkin değişiklik önerilerini ilgili bütün tarafların görüş, değerlendirme ve eleştirilerine açtıklarını ifade ederek, görüş, değerlendirme ve önerilerin Kültür Bakanlığı ve komisyon üyelerine ulaştırılabileceğini açıkladı. Bakan Avcı, komisyon olarak toplandıklarında, bunları bilerek ve üzerinde çalışmış olarak yasama faaliyetini başlatacaklarını kaydetti.

Herhangi bir sanat eserinin gerek üretimi gerek çoğaltımı gerekse yayınında kullanılan teknolojilerin çok hızlı değiştiğinin altını çizen Avcı, bunun, sanatın demokratikleşmesi, halka yayılması açısından, gençlerin özellikle sanat eserleri ile ilişki kurmalarını kolaylaştırması bakımından sevindirici olduğunu ama aynı zamanda üreticilerin haklarının kaybına yol açtığını aktardı.Sanat eserlerinin internet üzerinden veya başka elektronik ortamlarda yasa dışı kullanımı konusunda ciddi tedbirlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Avcı, yaptıkları bütün sempozyumlarda bu konuların enine boyuna görüşüldüğünü bildirdi.Yasa taslağının süreci hakkında bilgi veren Avcı, "Taslak, internet sitemizde 30 gün süreyle görüşlere açık olacak. Bu bir ay içerisinde biz zaten komisyon üyelerimizden de gelen, kamuoyundan gelecek olan görüşleri, değerlendirmeleri alacağız. Son şeklini verip bu yasama dönemi bitmeden inşallah yasalaştırmak için Meclise göndereceğiz." ifadelerini kullandı. Avcı, sinemacıların yaşadığı sıkıntılara yönelik soru üzerine, sinemacıların, oyuncuların, edebiyatçıların, müzisyenlerin eserlerinin çoğaltılması, dağıtılması gibi alanlarda sıkıntılar bulunduğuna işaret etti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Oyuncularla ilgili "kölelik anlaşması" olarak da anılan uygulamaların bulunduğunu aktaran Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Pek çok sinema sanatçımız bu yüzden ciddi mağduriyetler yaşıyor. Düşünün ki Sefa Önal gibi Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek kadar senaryoya imza atmış bir sinema insanı bile bugün televizyonlarda ve sinemalarda gösterilen bunca filmine rağmen bunlardan herhangi bir telif alamıyor. Dolayısıyla onların bu sorunlarını da çözecek düzenlemeler telif yasasıyla getiriliyor."