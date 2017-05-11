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Snapchat sonunda sessizliğini bozdu

Birçok özelliği Facebook tarafından kopyalanan sosyal ağın CEO'su, konu hakkında ilk kez konuştu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:51:21 Güncelleme: 15:07:51 HABERTURK.COM

Snapchat'in ilk kez düzenlenen yatırımcı toplantısında konuşan Evan Spiegel, Facebook'un Hikayeler ve artırılmış gerçeklik özelliklerini kopyalaması ile ilgili bir soruyla karşılaşınca, gülerek yanıt vermesi "Snapchat, Facebook'u trolledi" yorumlarına yol açtı.

"Yahoo'nun arama kutusu olması, onu Google yapmaz" diyen Spiegel, sözlerine "Harika şeyler yapıyorsanız, birilerinin taklit edeceği gerçeğiyle barışmalı ve bununla eğlenmelisiniz. Herkesin bir kamera stratejisi geliştireceğini düşünüyoruz. Kameranın ne kadar değerli olduğunu anlamalarına yardımcı olduk" şeklinde devam etti.

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