Amazon EchoShow
TEKNOLOJİ

Amazon'un sesli asistanı artık dokunmatik ekranlı

Amazonü, Alexa adlı sesli ev asistanı için dokunmatik ekranlı EchoShow modelini tanıttı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:15:49 Güncelleme: 15:25:59 HABERTURK.COM

Haziran sonunda satışa çıkacak olan cihaz, 7 inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olacak.

Bu ekrandan haber ve YouTube videolarının yanı sıra, alışveriş listeleri, hava durumu ya da fotoğraflar görülebilecek.

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Cihaza Alexa uyumlu güvenlik ve bebek kameraları da bağlanabilecek. Echo ailesindeki diğer cihazlar gibi, EchoShow da sesli komutlarla yönetilecek.

Bu cihazla gelen bir özellik de, diğer kullanıcılarla ücretsiz videolu arama yapabilmek olacak. Ekransız bir Echo cihazı ya da Alexa uygulaması kullananlar ise sesli mesaj alıp gönderebilecek.

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