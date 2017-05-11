Amazon'un sesli asistanı artık dokunmatik ekranlı

Haziran sonunda satışa çıkacak olan cihaz, 7 inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olacak.

Bu ekrandan haber ve YouTube videolarının yanı sıra, alışveriş listeleri, hava durumu ya da fotoğraflar görülebilecek.

ÜCRETSİZ VİDEOLU GÖRÜŞME YAPILABİLİYOR

Cihaza Alexa uyumlu güvenlik ve bebek kameraları da bağlanabilecek. Echo ailesindeki diğer cihazlar gibi, EchoShow da sesli komutlarla yönetilecek.

Bu cihazla gelen bir özellik de, diğer kullanıcılarla ücretsiz videolu arama yapabilmek olacak. Ekransız bir Echo cihazı ya da Alexa uygulaması kullananlar ise sesli mesaj alıp gönderebilecek.