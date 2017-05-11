Akıllı ev kamerası insanları tanıyacak

3D algılama sistemi sayesinde çevresindeki kişileri algılayabilen ve yapay zeka ile bunların kim olduğunu ayırt eden kamera, mobil uygulamasıyla da pratik bir kullanım olanağı sunuyor.

Kısa mesafe morötesi ışık dalgalarıyla çevresindeki hareketin insanlar tarafından yapıldığını algılıyor. Bu sayede, dışarıdaki bir ışığın yarattığı bir gölge için sizi uyarmıyor.

Yüz tanıma yazılımına aile üyeleri ve izinli misafirler tanımlandıktan sonra, yabancılar için uyarı veriyor.

Uyarılar, yabancıların kameranın bulunduğu ortama girdiğinde devreye giriyor. Ancak belirli bir saatte gelmesi gereken kişiler gelmediğinde (örneğin evinizdeki yardımcı) de devreye girmek üzere ayarlanabiliyor.

Diğer akıllı ev cihazlarıyla da çalışabilen Lighthouse, örneğin evde kimse olmadığında akıllı termostata haber vererek, ısıtma sistemini kapatabiliyor.