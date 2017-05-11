Popüler strateji oyunu Sims, iPhone’a geliyor

Electronic Arts’ın sevilen oyunu Sims, pek yakında Apple ekosisteminde yer almaya hazırlanıyor. Oyunun tam olarak hangi tarihte mobil arenaya gireceği belli değil. Ücretsiz olarak uygulama mağazasına çıkacak oyunda mutlaka oyun içi satın alım opsiyonlarının olması bekleniyor.

Kişisel bilgisayarlarda dünya çapında 35 milyon kullanıcıya ulaşan Sims’in mobil versiyonunun adı Sims Mobile olacak. Görüntülere bakıldığında masaüstündeki versiyondan farklı olmadığı görülüyor. Grafiksel olarak mobil cihazların gücünü yansıtan Sims Mobile’da karakterlerinizi farklı seçenekleri kullanarak oluşturabiliyor ve evinizi özel bir şekilde tasarlayabiliyorsunuz.

Açıklamalara göre oyun hem iOS hem Android platformlarında yer alacak. Yapımcı EA, gerçek arkadaşlarınızı oyunda buluşturarak oyunun sosyal özelliklerini geliştirmeyi, hatta Pokemon Go’nun başardığı gibi gerçek buluşmalara kapı açmayı hedefliyor.

Kişisel bilgisayarlarda halen çok güçlü bir şekilde seriyi sürdüren oyunun, başarılı konsol transferi Super Mario gibi mobilde dikkat çekici bir ivme yakalayıp yakalamayacağı ve oynanabilirliğin bilgisayardaki etkiyi verip vermeyeceği merak konusu.