Yeni teknoloji ile elektrikli otomobiller 5 dakikada şarj olacak

Nano materyallerden oluşan katmanları düzenleyen ve açıklanmayan organik bileşenler kullanan batarya, ultra hızlı şarjı olanaklı kılıyor.

Diğer üreticiler daha çok mesafe sağlayacak bataryalar üzerinde çalışırken, StoreDot şarj hızını her şeyin üstünde tutarak bu noktaya ulaşmış.

Şirketin CEO'su ve kurucu ortağı Dr. Doron Myersdorf, hedeflerini "Günümüzün batarya teknolojisi uzun şarj sürelerine ihtiyaç duyuyor, bu da elektrikli araçların ulaşımda yaygınlaşmasını yavaşlatıyor" şeklinde açıklarken, bu alanda en bilinen şirketlerden olan Tesla'nın SuperCharger istasyonlarının tam dolum için 75 dakika gerektirdiği düşünülürse, StoreDot oldukça iyi bir konuma gelebilir.

Üzerinde çalışılan bataryalar, 7 bin hücreye, 80 kW/sa güç kapasitesine sahip ve 480 kilometreye kadar menzile ulaşabilecek.

Şirketin güncel benzerlerine kıyasla sıcağa daha dayanıklı olan bataryalarını üç yıl içinde seri üretime geçirmesi bekleniyor.