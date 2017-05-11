enerji
TEKNOLOJİ

Bu cihaz, enerji ve hava kirliliği problemlerini çözmeye aday

Belçikalı araştırmacıların üzerinde çalıştığı cihaz, dünyanın iki büyük derdine çare olabilir

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:43:41 Güncelleme: 18:06:10

Leuven Üniversitesi ve Antwerp Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, alternatif enerji üretimi ve hava kirliliği gibi tüm dünyayı ilgilendiren iki önemli probleme pratik bir çözüm buldular.

Hava kirliliğini enerjiye dönüştüren ufak bir cihaz üreten araştırmacılar, bir taşla iki kuş vurdu.

NASIL ÇALIŞIYOR?
Cihaz, iki bölümden oluşuyor. Bunların arasında nano materyallerden özel üretilen bir zar bulunuyor. Kirli hava bu zardan geçtiğinde, zardaki katalizörler (kimyasal tepkime hızlandırıcılar) hidrojen gazı oluşturarak hem havayı temizliyor hem de enerji ortaya çıkartıyor.

Araştırmacılar, cihazın üretim sürecini güneş panellerininkine benzetiyorlar. Cihazı kullanmak için özel bir şey yapmak gerekmiyor, nasıl ki paneller güneş gördüğünde enerji üretiyorsa, cihaz da temizliğe ve enerji üretimine otomatik başlıyor.

İki teknoloji arasındaki tek fark, enerjinin doğrudan cihazda üretilmemesi. Hidrojen ayrı bir noktaya aktarılarak yakıt olarak kullanılabiliyor.

NEREDE KULLANILACAK?
Cihazın en önemli kullanım alanlarından birisinin ulaşım olması bekleniyor. Hidrojen yakıtlı motorlara sahip araçlar, birçok üretici tarafından üretiliyor.

Araştırma ekibinden Prof. Sammy Verbruggen, şimdilik cihazın ufak boyutta olduğunu, ancak endüstriyel boyuta getirmelerinin önünde bir engel olmadığını belirtiyor.

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