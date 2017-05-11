En çok satan telefon modelleri
TEKNOLOJİ

Dünyanın en çok satan telefon modelleri listesi açıklandı

Bu yılın ilk çeyreğinde satılan telefon modelleri listesinde, Samsung'un tüm modellerini geride bırakan telefon, Çin'den çıktı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 19:02:56 Güncelleme: 20:14:03 HABERTURK.COM

Strategy Analytics'in verilerine göre, 2017 yılının ilk çeyreğinde dünyada toplam 353,3 milyon adet telefon satıldı. 2016 yılının ilk çeyreğinde 333,1 milyon adet telefon satışı gerçekleşmişti.

Apple'ın iPhone 7 modeli, geçen yıla göre düşüş yaşasa da, birinci sırayı kaptırmadı.

Apple satışlarını model model açıklamasa da, Strategy Analytics, iPhone 7'nin tüm satışların yüzde 6,1'ine denk geldiğini hesaplamış. Buna göre, iPhone 7 Plus ise yüzde 4,9 orana ulaşmış.

iPHONE'DA ESKİ MODEL ORANI BEŞTE BİR

Apple, 2017 yılının ilk çeyreğinde 50,7 milyon adet iPhone satarken, bunun 21,7 milyonunu iPhone 7, 17,4 milyonunu ise iPhone 7 Plus oluşturuyor. Kalan 10 milyon cihaz ise iPhone'un eski modellerinden oluşuyor.

Listedeki en çarpıcı sonuç ise aralarında ABD'nin de bulunduğu ülkelerde önde gelerek, dünya genelinde üçüncü sırayı Oppo'nun alması oldu. Çinli üretici, listede Apple ve Samsung'un arasına, R9s modeli telefonuyla girmeyi başardı.

SAMSUNG, J SERİSİYLE ÖNE ÇIKTI

Toplam satışın yüzde 2,5'ini gerçekleştiren ve 8,9 milyon adet satılan Oppo'nun modeli 5,5 inç büyüklüğünde Full HD ekrana, 4 GB belleğe, sekiz çekirdekli, 2 GHz hızında çalışan Snapdragon 625 işlemciye sahip.

Oppo R9s, 16 MP arka kamera, 3.010 mAh pil ve 64 GB depolama alanı da sunuyor.

Listenin sürprizini ise Samsung Galaxy J3 ve Samsung Galaxy J5 izliyor. Geçen yılın aynı çeyreğinde 3 milyon satılan J3, bu yılın ilk çeyreğinde 6,1 milyon adet satmış. J5'in satışları ise 5 milyonda kalmış.

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