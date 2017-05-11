Sony PlayStation 5 hakkında bilinen her şey

Şirketin birçok departmanı zorluk çekerken, başarısıyla teknoloji devini ayağa kaldıran PlayStation 4, beklenenden önce yenilenebilir.

Sony'nin bu alanda en büyük rakibi olan Microsoft, Xbox Project Scorpio'yu haziranda yapılacak olan E3 adlı oyun fuarında tanıtacak.

Piyasa analistleri, oyun dünyasının daha hızlı bir güncelleme döngüsüne ihtiyaç duyduğunu belirtiyorlar. Uzmanlar, yaklaşık 8 yılda bir yenilenen konsollar yerine, oyun konsollarının da akıllı telefonlar gibi her 1-2 yılda bir yenilenmesinin mantıklı olduğu görüşündeler.

Sony de rakibinin hızlı yaklaşımının yanında, bu görüşleri de dikkate alabilir.

PS5'İN PİYASAYA ÇIKIŞ TARİHİ

Sony, Microsoft'un yakalayacağı ivmeyi azaltmak için E3'te PlayStation 5'in piyasaya çıkışı ile ilgili bir açıklama yapabilir.

Ancak konsolun bu yıl çıkması, şimdiye kadar hakkında pek konuşulmadığı için olası değil. Wall Street Journal'a konuşan Macquairie Capital Securities analisti Damian Thong'a göre, Sony, 2018'in ikinci yarısında tanıtım yaparak yeni yıl sezonunda bol satış yapmak niyetinde...

PS5'İN FİYATI

PlayStation 5'in fiyatı ise Sony'nin kullancağı bileşenlere bağlı olarak değişecek. Henüz yeni cihazın belleği, işlemcisi gibi teknik özellikleri hakkında bilgi bulunmuyor.

Sony'nin çok yüksek fiyatlara çıkmayacağını düşünmek yanlış olmaz. Daha önce PlayStation 3'te 499 dolarlık ilk fiyat eleştirilmişti.

Ayrıca, iki konsol üreticisi de benzer fiyatlarda tanıtım yapıyor. Xbox Scorpio'nun da fiyatının 500-600 dolar arasında olacağı düşünülüyor.

PS5'TE HANGİ OYUNLAR OLACAK?

Oyunlar da fiyat gibi biraz belirsiz durumda. Ancak Sony, kademeli güncelleme süreci izlerse, PS4 oyunlarının PS5'te çalışacağını düşünmek yanlış olmaz.

Sony'nin PS5 için yenileyeceği oyunlar da olacaktır. Horizon: Zero Dawn, Gran Turismo ve Uncharted gibi oyunların devamını PS5 için çıkartacağını düşünüyoruz.

Grand Theft Auto, Call of Duty, FIFA gibi Sony harici üreticilerin oyunlarının da PS5 için çıkmasına kesin gözüyle bakabiliriz.

PS5'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Rakip konsol Scorpio'nun özelliklerine de yakın olacağını düşünürsek, sekiz çekirdekli 2,3 GHz'e yakın bir işlemci, 4K grafikleri destekleyen bir grafik işlemci ve 12 GB'a yakın GDDR5 bellek beklentisi ister istemez oluşuyor.

Özellikler arasında Sanal Gerçeklik olması ise artık kaçınılmaz. Bakalım, yeni bir başlıkla karşılaşacak mıyız...