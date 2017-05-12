Sohbet uygulamalarının rekabeti, yeni özelliklerin ardı ardına karşımıza çıkmasını sağlıyor.

Google Allo da, milyonlarca kullanıcıya sahip rakiplerinin arasından sıyrılmak istiyor olmalı ki, ses getirecek bir özelliği bünyesine eklemiş.

Snapchat'in satın aldığı Bitmoji adlı kişisel emoji hizmetini andıran bu özellik, çektiğiniz ve yazılıma yüklediğiniz selfie'nizi nöral ağlarla tarıyor ve bir emoji yapışkanı oluşturuyor. Yani, yapay zeka algoritmalarıyla yüzünüze benzer bir emoji hazırlıyor.

Snapchat'in özelliği ise geride kalıyor, çünkü kişiye benzer bir emoji hazırlamak için öncelikle, tıpkı oyunlarda karakter yaratırken olduğu gibi, deri rengi, saç şekli gibi ayarları kişiye seçtiriyor.

Yeni özellik güncel Android sürümünde yer alırken, iOS kullanıcıları için güncelleme yakında gelecek.