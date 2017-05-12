Drone ile teslimatta yeni dünya rekoru

Siparişlerimizi drone'ların taşıyacağı bir geleceğe doğru adım adım ilerliyoruz. Amazon, 7-Eleven, Domino's ve UPS başta olmak üzere, birçok şirket drone ile teslimat yaparak hız kazanmak ve lojistik mâliyetlerini azaltmak istiyor.

Bu alanda karşılaşılan en önemli engel, drone'ların belirli ağırlıklara kadar taşıyabilmesi ve kısıtlı bir mesafe gidebilmes.

Bir yandan batarya teknolojileri geliştirilirken, mesafeyi aşacak denemeler de gerçekleştiriliyor.

Nevada Otonom Sistemler Enstitüsü'nün (NIAS) izlediği bir denemede, bu alanda yeni bir dünya rekoru kırıldı.

Sabit kanatlı HQ-40 UAV adlı cihaz, Teksas'taki denemede 156 km mesafe giderek Austin şehrine teslimat yaptı.