Facebook'tan 6 bin 900 içeriği kaldırması istendi

Tayland'da 2014 yılından bu yana yönetimdeki askerî hükümet, Facebook'tan ulusal güvenliği tehdit eden ve krala hakaret yasasını ihlal eden içerikleri kaldırması için gelecek haftaya kadar süre verdi.

Mahkemelerin 2015 yılından bu yana talep ettiği 6 bin 900 adet içerikten 131 tanesinin önümüzdeki Salı gününe kadar kaldırılmazsa, yasal süreç başlatılacak.

Tayland Telekomünikasyon Komisyonu Genel Sekreteri Takorn Tantasith, Dijital Ekonomi Bakanlığı'nın Bilişim Suçları Yasası kapsamında suç duyurusunda bulunacağını ve Facebook Tayland için arama izni çıkartılmasının ilk adım olacağını söyledi.