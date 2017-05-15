Netflix'ten Android için önlem

Şirketin yaptığı açıklamada, film ve dizi izleme uygulamasının beşinci sürümündeki dijital hak yönetimi (DRM) çözümünün Google sertifikalı olmayan ya da üzerinde değişiklik yapılan cihazların artık Netflix uygulamasını çalıştıramayacağı belirtildi.



Telefonunu 'root' ederek tüm özelliklerine yönetici erişimi kazanan kişiler, uygulamayı uygulama mağazası Play Store'da da göremeyecek.

Netflix, bu önlemi uygulamanın kırılarak tüm bölgelerdeki içeriklere erişmesini ya da abone olmadan sisteme giriş yapılarak, ücretli içeriklerin ücretsiz olarak izlenmesini önlemek için yapıyor.

KORSANI DURDURMAK İÇİN DRM ÇÖZÜMLERİ ARTIYOR

Dijital hak yönetimi çözümleri, içeriklerin sertifikalı ya da lisanslı cihazlar dışında izlenmesini engellemek için kullanılıyor. Bu sistem ile korsan görüntülenmelerin durdurulması hedefleniyor.

Markets and Markets'ın raporuna göre, 2020 yılında dijital hak yönetimi endüstrisi 2015 yılına göre yüzde 271 büyüyecek ve 2,89 milyar dolara ulaşacak.