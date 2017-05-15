tavuk sanal gerceklik
TEKNOLOJİ

Tavuklar teknolojiyle 'serbest dolaşacak'

Iowa Üniversitesi'nden bir akademisyenin çılgın fikri, tavukların hayatını değiştirecek

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:19:40 Güncelleme: 13:34:03 HABERTURK.COM

Second Life (İkinci Hayat) adlı oyundan esinlenen Austin Stewart, tavukların sanal gerçeklik başlığıyla sanal ortamda yaşamalarının onlar için daha iyi olacağını düşünüyor.

Second Livestock (İkinci Besi Hayvanı) adlı fikir, tavukların sanal bir çiftlik görerek burada dolaşmalarını sağlıyor. Böylece tavuklar ufak bir alanda olmasına karşın, serbest dolaşan tavuklar gibi geniş bir çiftlikte olduklarını düşünecekler.

TAVUKLAR GERÇEK, ORTAM SANAL

Stewart, bu ortamın sanal gerçeklik uygulamalarındaki gibi yapay zeka bot'larıyla dolu, sahte bir ortam olmasındansa, çiftlikte sanal gerçeklik başlığı takan diğer tavukların olduğu, sosyal bir ortam olması gerektiğini savunuyor. Mikrofon ve kulaklık sayesinde tavukların sesleri de birbirine iletilebilecek.

Serbest dolaşan tavukların daha stressiz ve özgür oldukları düşüncesine ise, Stewart şöyle karşı çıkıyor: "Daha ufak alanda yaşayan tavukların daha az kemik kırığı yaşadığı biliniyor. Ayrıca küçük kutularda yetiştirilen kuşların stres seviyesinin değişmediğini de biliyoruz. Ayrıca, kim hangisinin daha iyi olduğunu söylemeye yetkin?"

ETİK KURULDAN ONAY BEKLİYOR

Second Livestock'un amacı, bu stresi önlemek, sakatlık ve ölümleri azaltmak, aynı zamanda da çiftliklerin mâliyetlerini düşürmek.

Sistem, Unity adlı oyun motorunu kullanıyor. Tavukların gördüğü sanal dünya ise, su ve yiyecek kaynaklarının olduğu alanları doğru işaretliyor, böylece tavuklar bu alanlara gidip eğildiklerinde gerçekten su ve yiyeceğe ulaşıyorlar.

Stewart'a göre, ideal dünyada tavuklara düşman olacak canlılar da yok, böylece korkmaları için bir sebep de kalmıyor.

Henüz Second Livestock tavuklar üzerinde test edilmedi. Bunun için üniversitesindeki etik komitesinden izin bekliyor.

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