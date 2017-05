Teknoloji ürünleriyle ilgili sızıntıları bilmedeki başarısıyla ünlenen Evan Blass, Lenovo'nun bir sunumunun kendisine gönderildiğini iddia etti.

Sunum, Motorola'nın 9 yeni akıllı telefon modelinin adlarını ve önemli özelliklerini içeriyor. Bu cihazların, 2017'de şirketin piyasaya sürmeyi planladığı ürünler olduğu düşünülüyor.

En üst seviyedeki Z serisinde yer alan Moto Z2 Play, 5,5 inç Full HD ekran ve sonradan eklenebilen hoparlör, projektör gibi parçalardan oluşan Moto Mods destekliyor.

Z2 Force, darbelere karşı özel bir dayanıklılık sunan ShatterShield ekrana, Moto Mods ve yüksek hızlı mobil bağlantı için Gigabit LTE özelliklerini taşıyor. Cihazın işlemcisi de gLTE destekleyen Qualcomm Snapdragon 835.

Yeni Moto X ise bu sunuma göre Moto X4 adını alacak. 5,2 inç Full HD ekranlı telefon, 'smartCam' ve 3D gözlükle gelecek. Bu, ekranın kenarlarının kavisli olacağı anlamına gelebilir ama Samsung Galaxy S8 gibi bir kavis beklemiyoruz.

Bunun dışında 5,2 inçlik Moto G5S, 5,5 inçlik çift kameralı Moto G5S+, orta sınıfı oluşturuyor.



Fotoğraf: Motorola X4

Moto E4 ise 5 inç 720p ekranı, 2,5D gözlüğü ve parmak izi okuyucu olduğunu düşündüğümüz FPS özelliği ile alt orta sınıfa dahil oluyor. Moto E4 Plus ise 5,5 inç 720p ekranı ve 5.000 mAh piliyle farklılaşıyor.

En alt segment ise Moto C ve Moto C Plus'a ait. Bu ürünler de 5 inç ekrana sahip, ancak Moto C 480p, C Plus ise 720p çözünürlük sunuyor.