HTC'nin yeni amiral gemisi U11 tanıtıldı

Bu sabah düzenlenen tanıtımla U11'i görücüye çıkaran şirket, tasarım, malzeme ve teknik özelliklerdeki yeniliklerin yanına Edge Sense adlı farklı özelliğini de ekledi.

EN "KISAYOL" KENARDAN SIKMAK

Edge Sense, aslında telefonu iki yan yüzünden aynı anda sıkınca, telefonun belirli bir işlevi yerine getirmesini sağlayan bir kısayol. Kazara gerçekleşmesin diye belirli bir sertlikte sıkılması gereken telefonda, bu özelliğin sertliği de ayarlanabiliyor.

Özellik, tüm uygulamalardaki özellikelere açık olacak ve sıkma süresine göre de iki farklı işleve programlanabilecek.

Tek parça metal tasarımdan vazegeçen şirket, önü tamamen cam, arkası metal kaplama bir tasarıma geçmiş. 5 farklı renkte gelen telefon, şık görünse de, tamamı metal telefon kadar sağlam ve 'premium' bir his oluşturmuyor.

HTC U11, IP67 sertifikası sayesinde 1 metre suyun altında 30 dakikaya kadar kalabiliyor. Telefonun parmak izi okuyucusu da, bu aralar birçok üreticinin arkada kameraya yakın koyma eğilimine karşın, ön yüzde kalmış.

HTC U11'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Telefonda sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci yer alıyor. Bellek ise ülkeye göre ya 4 GB ya da 6 GB olacak. Depolama da 4 GB olan ülkelerde 64 GB, 6 GB bellek olan ülkelerde 128 GB olacak. Ülkelere göre depolama ve bellek miktarları henüz açıklanmadı.

Ek depolama alanı isteyenler, microSD yuvasını kullanabilecek.

HTC U11'İN EKRANI

5,5 inç büyüklüğündeki ekran 2.560x1.440 piksel (QuadHD) çözünürlüğe erişiyor. HTC, OLED'e geçmeyerek Super LCD 5 paneli kullanmayı sürdürüyor. Bu panel AMOLED'lerin canlılığını sunmuyor, ancak HTC 10'daki performansı kötü değildi. Kenarları hafif eğimli duran ekran Gorilla Glass 5 korumasına sahip.

Telefonun kulaklık için 3,5 mm jakı yok, ancak adaptör kutusundan çıkıyor. USB-C kullanan cihazın bu adaptörü, DAC (dijital ses çevirici) sayesinde yüksek kaliteli çıkışa müsait. Ancak bu DAC, güç beslemesini telefondan aldığı için uzun süreli kullanımda şarjı etkileyebilir.

QuickCharge 3.0 destekli telefonda 3.000 mAh pil var.

HTC U11: YAZILIM

Android Nougat (7.0) ile gelen telefon, BlinkFeed, HTC Connect, USonic, BoomSound gibi eskiden ayrı olanm uygulamaları, HTC Sense içerisinde tek noktaya toplamış.

Google Assistant ve Amazon Alexa gibi sesli asistanlar da sistemde mevcut. Google'ın asistanı sisteme gömülü, Alexa'nınki ise Edge Sense güncellemesi gibi temmuza çıkacak.

HTC U11: KAMERALAR

Telefondaki ilginç bir durum, arka kameranın ön kameradan daha düşük çözünürlüklü olması. 16 MP'lik ön kamera, 150 derece geniş açı çekebiliyor, böylece daha fazla insanı kadraja sığdırmak mümkün oluyor.

Arka kamera ise 12 MP çözünürlüğe sahip. Şu ara yükselişte olan çift kamera sistemine geçmeyen kamera, f/1,7 diyafram aralığı ve optik görüntü sabitleme ile dikkat çekiyor.

HDR Boost işleviyle tüm fotoğraflarda dengeleme yapan cihaz, otomatik odaklama hızını biraz düşürmüş ama seri çekimleri engelleyecek düzeyde değil.

Kameranın topladığı bilgi miktarını, sıra dışı optik durumlar ve algılayıcı karakteristikleri göz önünde bulundurarak puanlayan DXO'dan bugüne dek en yüksek puanı (90 puan) aldığını belirten yetkililer, HTC U11 kamerası konusunda oldukça iddialılar. Bu iddiaya karşılık, ürünü test ettiğimizde kamera performansını da sizlerle paylaşacağız.

TÜRKİYE'DE NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?

Telefon bazı bölgelerde 18 Mayıs'ta satışa çıkacak. Türkiye'ye ne zaman geleceği ve Türkiye fiyatı henüz bilinmiyor.

HTC U11'İN FİYATI

Telefon Avrupa'da 750 Euro, ABD'de ise 700 dolar fiyat etiketine sahip olacak.