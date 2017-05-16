HTC U11
TEKNOLOJİ

HTC'nin yeni amiral gemisi U11 tanıtıldı

Bugüne dek en yüksek telefon kamerası puanını alan HTC 11'in teknik özellikleri, fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi belli oldu

16 Mayıs 2017 Salı, 13:21:30 Güncelleme: 13:30:26 HABERTURK.COM

Bu sabah düzenlenen tanıtımla U11'i görücüye çıkaran şirket, tasarım, malzeme ve teknik özelliklerdeki yeniliklerin yanına Edge Sense adlı farklı özelliğini de ekledi.

EN "KISAYOL" KENARDAN SIKMAK

Edge Sense, aslında telefonu iki yan yüzünden aynı anda sıkınca, telefonun belirli bir işlevi yerine getirmesini sağlayan bir kısayol. Kazara gerçekleşmesin diye belirli bir sertlikte sıkılması gereken telefonda, bu özelliğin sertliği de ayarlanabiliyor.

Özellik, tüm uygulamalardaki özellikelere açık olacak ve sıkma süresine göre de iki farklı işleve programlanabilecek.

Tek parça metal tasarımdan vazegeçen şirket, önü tamamen cam, arkası metal kaplama bir tasarıma geçmiş. 5 farklı renkte gelen telefon, şık görünse de, tamamı metal telefon kadar sağlam ve 'premium' bir his oluşturmuyor.

HTC U11, IP67 sertifikası sayesinde 1 metre suyun altında 30 dakikaya kadar kalabiliyor. Telefonun parmak izi okuyucusu da, bu aralar birçok üreticinin arkada kameraya yakın koyma eğilimine karşın, ön yüzde kalmış.

HTC U11'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Telefonda sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci yer alıyor. Bellek ise ülkeye göre ya 4 GB ya da 6 GB olacak. Depolama da 4 GB olan ülkelerde 64 GB, 6 GB bellek olan ülkelerde 128 GB olacak. Ülkelere göre depolama ve bellek miktarları henüz açıklanmadı.

Ek depolama alanı isteyenler, microSD yuvasını kullanabilecek.

HTC U11'İN EKRANI

5,5 inç büyüklüğündeki ekran 2.560x1.440 piksel (QuadHD) çözünürlüğe erişiyor. HTC, OLED'e geçmeyerek Super LCD 5 paneli kullanmayı sürdürüyor. Bu panel AMOLED'lerin canlılığını sunmuyor, ancak HTC 10'daki performansı kötü değildi. Kenarları hafif eğimli duran ekran Gorilla Glass 5 korumasına sahip.

Telefonun kulaklık için 3,5 mm jakı yok, ancak adaptör kutusundan çıkıyor. USB-C kullanan cihazın bu adaptörü, DAC (dijital ses çevirici) sayesinde yüksek kaliteli çıkışa müsait. Ancak bu DAC, güç beslemesini telefondan aldığı için uzun süreli kullanımda şarjı etkileyebilir.

QuickCharge 3.0 destekli telefonda 3.000 mAh pil var.

HTC U11: YAZILIM

Android Nougat (7.0) ile gelen telefon, BlinkFeed, HTC Connect, USonic, BoomSound gibi eskiden ayrı olanm uygulamaları, HTC Sense içerisinde tek noktaya toplamış.

Google Assistant ve Amazon Alexa gibi sesli asistanlar da sistemde mevcut. Google'ın asistanı sisteme gömülü, Alexa'nınki ise Edge Sense güncellemesi gibi temmuza çıkacak.

HTC U11: KAMERALAR

Telefondaki ilginç bir durum, arka kameranın ön kameradan daha düşük çözünürlüklü olması. 16 MP'lik ön kamera, 150 derece geniş açı çekebiliyor, böylece daha fazla insanı kadraja sığdırmak mümkün oluyor.

Arka kamera ise 12 MP çözünürlüğe sahip. Şu ara yükselişte olan çift kamera sistemine geçmeyen kamera, f/1,7 diyafram aralığı ve optik görüntü sabitleme ile dikkat çekiyor.

HDR Boost işleviyle tüm fotoğraflarda dengeleme yapan cihaz, otomatik odaklama hızını biraz düşürmüş ama seri çekimleri engelleyecek düzeyde değil.

Kameranın topladığı bilgi miktarını, sıra dışı optik durumlar ve algılayıcı karakteristikleri göz önünde bulundurarak puanlayan DXO'dan bugüne dek en yüksek puanı (90 puan) aldığını belirten yetkililer, HTC U11 kamerası konusunda oldukça iddialılar. Bu iddiaya karşılık, ürünü test ettiğimizde kamera performansını da sizlerle paylaşacağız.

TÜRKİYE'DE NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?

Telefon bazı bölgelerde 18 Mayıs'ta satışa çıkacak. Türkiye'ye ne zaman geleceği ve Türkiye fiyatı henüz bilinmiyor.

HTC U11'İN FİYATI

Telefon Avrupa'da 750 Euro, ABD'de ise 700 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Telefonları daha çıkmadan bilgileri sızdı
TEKNOLOJİ

Tüm serisi ele geçirildi
OnePlus 5'in özellikleri sızdı
TEKNOLOJİ

Bu telefonda tam 8 GB bellek var!
iPhone 8'in ABD fiyatını açıkladılar! Türkiye'de kaç lira?
TEKNOLOJİ

iPhone 8’in Amerika fiyatı açıklandı! Türkiye'de kaç ...
En iyi telefonlar hangileri? İşte liste!
TEKNOLOJİ

En iyi akıllı telefonlar belli oldu! İşte sonuçlar...
Şarjı en uzun süre giden telefonlar
TEKNOLOJİ

Ne iPhone ne Samsung! Tam 15 gün boyunca...
17 yıl aradan sonra Nokia 3310 için geri sayım
TEKNOLOJİ

Yeni Nokia 3310’un şarj etmeyi unutturan pil ömrü
Microsoft'tan tüm devletlere çağrı
TEKNOLOJİ

DEVLETLERE VERYANSIN: "FÜZELERİ ÇALDIRMAKLA EŞDEĞER"
Tavuklar teknolojiyle 'serbest dolaşacak'
TEKNOLOJİ

ARTIK BUNLARI YİYECEKSİNİZ!
Hacker'ların oyununa gelmemek için 8 önemli madde!
TEKNOLOJİ

KORSANLARA PARA KAPTIRMAMANIN 8 YOLU

IDEF'te silah stantları büyük ilgi gördü
TEKNOLOJİ

O STANTA AKIN ETTİLER
Dünyayı saran siber saldırıdan nasıl korunursunuz?
TEKNOLOJİ

300 DOLARA DÜNYAYI REHİN ALDILAR!
iPhone 8'in ABD fiyatını açıkladılar! Türkiye'de kaç lira olur?
TEKNOLOJİ

İPHONE 8’İN AMERİKA FİYATI AÇIKLANDI! İŞTE TÜRKİYE FİYATLARI TAHMİNLERİ

Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme