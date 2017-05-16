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TEKNOLOJİ

Facebook, Fransa'da 150 bin euro ceza yedi

Denetim kurumu, reklamcıların kullanıcı bilgilerine erişmesini engellemeyen sosyal ağa ceza yazdı

16 Mayıs 2017 Salı, 13:39:23 Güncelleme: 13:41:01 HABERTURK.COM

Fransa'nın veri gizliliği denetim kurumu CNIL, Facebook'un ana şirketi Facebook Inc ve Avrupa'daki ofisi Facebook İrlanda'yı 150 bin euro ceza ödemeye mahkum etti.

Sosyal ağ şirketinin cezası, Belçika, Hollanda, İspanya ve Almanya'daki faaliyetleri de dahil edildi.

Faceook'un özellikle Avrupa'daki sıkı kişisel gizlilik yasaları sebebiyle düzenli şekilde ceza aldığını söylemek mümkün.

Avrupa Birliği'ndeki tüm veri gizliliği kurumları, şirketin mesajlaşma uygulaması WhatsApp'in kullanıcı bilgilerini Facebook ile paylaşmasını durdurmasını istemişti.

Geçen hafta İtalya'daki rekabet denetim kurulu, Facebook'a bu yüzden 3 milyon euro ceza uygulayacağını açıklamıştı.

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