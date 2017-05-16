Instagram, Snapchat'in selfie filtrelerini de çaldı

Artırılmış gerçeklik kullanarak kamera görüntüsü üzerine çeşitli efektler etkileyen Snapchat, daha sonra bu çekimlerin kayıt edilmesine de izin vermişti. Böylece Snapchat'le çekilebilen bu fotoğraflar, sosyal ağın çok daha hızlı popüler olmasını sağladı.

Snapchat'in Hikayeler gibi birçok karakteristik özelliği bugüne dek diğer sosyal ağlar tarafından kopyalandı.

Instagram, bugün Snapchat'ten bildiğimiz selfie filtrelerini de bünyesine eklediğini duyurdu.

Ön ve arka kamerada kullanılabilecek olan filtreler, kamera ekranında sağ alt köşedeki yeni simgeye dokunarak açılabiliyor.

Filtreler fotoğraf, video ve Boomerang modlarında kullanılabiliyor.

Instagram, güncellemeyle başka özellikler de kazandı. Artık kullanıcılar Hikayeler'e bir şey göndermeden önce, etiket de ekleyebilecekler. İzleyiciler bu etikete tıklayarak, tıpkı fotoğraf ve videoların altında olduğu gibi etiketteki diğer içerikleri görebilecekler.

Yine Snapchat'ten esinlenilen ve videoları geri saran özellik ve yazıp çizilenlerin temizlenmesini sağlayan silgi de uygulamada yerini aldı.

iOS ve Android için duyurulan özellik, uygulamanın 10.21 güncellemesi ile kullanılabiliyor.