İş çok, işçi yok: Robotlara gün doğdu!

Ülkedeki küçük ve orta boy işletmeler çalışacak eleman bulamayınca, robot siparişleri arttı.

Japonya Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, 100-499 arası çalışana sahip şirketler, sadece geçen yıl içinde 1,1 milyon kişiye iş vermek istedi. Ancak işe alınan sayısı az olunca, bir eleman açığı ortaya çıktı.

Yetkililere göre, bu açığı kapatmak isteyen şirketler, verimliliği artırma hamleleri yaptılar. Bank of Japan'in araştırması, orta büyüklükteki işletmelerin sermaye yatırımlarını yüzde 17,5 artıracaklarını ortaya koydu.

ÇALIŞMA YAŞINDAKİ İNSAN SAYISI HIZLA DÜŞÜYOR

Ekonomi Bakanlığı'ndan Seiichiro Inoue, Japonya'daki çalışma yaşındaki insan sayısının hızla düştüğünü söylüyor. 1995 yılında bu sayı 87 milyonken, bugün 76 milyona düşmüş durumda.

Kawasaki Heavy Industries Robot bölümünden Yasuhiko Hashimoto ise Japonya'daki şirketlerin yüzde 90'ından fazlasının küçük ve orta büyüklükte olduğunu, bu şirketlerin büyük bölümünün de robot kullanmadığını kaydetti.

Şu anda yaygın üretimde olan iki kollu robotlar, birçok şirketin üretimini hızlandırabilir ve eleman açığını kapatabilir. Kawasaki'nin de ürettiği bu robotlar, yonga üretiminden, yemek işlemeye ya da ilaç üretimine kadar birçok alanda kullanılabiliyor.

Nikkei Asian Review'e göre, Japonya'daki robot endüstrisi 2035 yılıan kadar 43,1 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak.

100 ODALI OTELDE İNSAN ÇALIŞAN YOK

Japonya'da robotlarla ilgili birçok uygulama şimdiden mevcut. Aeon gibi Japon perakendeciler 2018'e kadar 400 adet otonom temizlik robotu kullanmayı hedefliyor. Böylece mağazalarının depo yönetiminden sonra temizliğini de robotlara emanet edecek.

Bundan iki yıl önce kurulan 100 odalı Hen-na Hotel, tamamen robot çalışanlardan oluşuyor.

Oteldeki 140 robottan birisi olan Tapia, her odada yer alıyor. Tıpkı Amazon Echo gibi sesli komut alıyor ama buna ek olarak insanları tanıyor, kişisel asistan işlevlerini yerine getiriyor. Robotun üreticisi MJI, şirketlerden talep aldıklarını söylüyor.

Bankalar, hastaneler, bakım evleri ve başka oteller de Tapia'dan satın alarak resepsiyon hizmetlerini karşılamayı hedefliyorlar.