hpe the machine
TEKNOLOJİ

Bellek odaklı bilgisayarla insanlığa fayda sağlayacak

HP Enterprise'ın The Machine adlı sistemi 160 TB belleği ile rekor kırmaya aday

16 Mayıs 2017 Salı, 19:22:44 Güncelleme: 19:32:22 HABERTURK.COM

Büyük Veri çalışmaları, yapay zeka, makine öğrenimi başta olmak üzere birçok alanda insanlığa fayda sağlamak için kullanılıyor.

Boyutları terabaytları aşabilen Büyük Veri birikimlerini işleyebilmek çok sayıda bilgisayarın işlem gücüne ihtiyaç duyuluyor.

Bu konuda etkili bir çözüm sunmak ve kendi ARGE çalışmalarındaki iddiasını kanıtlama niyetindeki HP, geçen kasımda The Machine adlı bir prototip üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu.

Bellek odaklı bir sistem olan The Machine, belleğin yanı sıra, depolama ve işlemcilerin günümüzdeki problemleri çözebilmek için bellekle nasıl bir araya geleceklerini keşfetmek için hazırlandı.

VAROLAN DİJİTAL EVRENİN 1.000 KATI BÜYÜKLÜKTE

Sistem, şimdiden dünyanın en yüksek bellek miktarına sahip tekil bilgisayarı olmuş durumda.

Toplam 40 düğümden (sistemin her bağlantısına verilen ad) oluşan The Machine, 160 TB belleğin yanında, ThunderX2 adlı Linux tabanlı işletim sistemini kullanıyor, 40 adet ARM işlemci taşıyor.

Sistemin bellek miktarı, güncellemeyle neredeyse sınırsız denebilecek bir büyüklüğe erişebiliyor. 4.096 yottabaytlık üst sınır, günümüz dijital evreninin 1.000 katı büyüklüğe sahip. (1 yottabayt, 1 trilyon terabayta eşit.)

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İş çok, işçi yok: Robotlara gün doğdu!
TEKNOLOJİ

Çalışacak işçi kalmayınca robot üretimi patladı
Instagram, Snapchat'in selfie filtrelerini de çaldı
TEKNOLOJİ

Snapchat'in o özelliğini de çaldı
Apple, yeni ürünlerini 5 Haziran'da tanıtacak
TEKNOLOJİ

Yeni iPad Pro yolda
Facebook, Fransa'da 150 bin euro ceza yedi
TEKNOLOJİ

Bilgileri açtı, cezayı yedi
HTC'nin yeni amiral gemisi U11 tanıtıldı
TEKNOLOJİ

Bu telefonu kenarından sıkınca...
XP için yayınlanan WannaCrypt güncellemesinde sorun çıktı!
TEKNOLOJİ

Microsoft'un yayınladığı XP güncellemesi bozuk çıktı
Microsoft'tan tüm devletlere çağrı
TEKNOLOJİ

DEVLETLERE VERYANSIN: "FÜZELERİ ÇALDIRMAKLA EŞDEĞER"
IDEF'te silah stantları büyük ilgi gördü
TEKNOLOJİ

O STANTA AKIN ETTİLER
Hacker'ların oyununa gelmemek için 8 önemli madde!
TEKNOLOJİ

KORSANLARA PARA KAPTIRMAMANIN 8 YOLU

Dünyayı saran siber saldırıdan nasıl korunursunuz?
TEKNOLOJİ

300 DOLARA DÜNYAYI REHİN ALDILAR!
Tavuklar teknolojiyle 'serbest dolaşacak'
TEKNOLOJİ

ARTIK BUNLARI YİYECEKSİNİZ!
WannaCrypt Virüsü hakkında Microsoft'dan açıklama!
TEKNOLOJİ

REHİN ALINANDAN AÇIKLAMA!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme