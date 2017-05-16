Bellek odaklı bilgisayarla insanlığa fayda sağlayacak

Büyük Veri çalışmaları, yapay zeka, makine öğrenimi başta olmak üzere birçok alanda insanlığa fayda sağlamak için kullanılıyor.

Boyutları terabaytları aşabilen Büyük Veri birikimlerini işleyebilmek çok sayıda bilgisayarın işlem gücüne ihtiyaç duyuluyor.

Bu konuda etkili bir çözüm sunmak ve kendi ARGE çalışmalarındaki iddiasını kanıtlama niyetindeki HP, geçen kasımda The Machine adlı bir prototip üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu.

Bellek odaklı bir sistem olan The Machine, belleğin yanı sıra, depolama ve işlemcilerin günümüzdeki problemleri çözebilmek için bellekle nasıl bir araya geleceklerini keşfetmek için hazırlandı.

VAROLAN DİJİTAL EVRENİN 1.000 KATI BÜYÜKLÜKTE

Sistem, şimdiden dünyanın en yüksek bellek miktarına sahip tekil bilgisayarı olmuş durumda.

Toplam 40 düğümden (sistemin her bağlantısına verilen ad) oluşan The Machine, 160 TB belleğin yanında, ThunderX2 adlı Linux tabanlı işletim sistemini kullanıyor, 40 adet ARM işlemci taşıyor.

Sistemin bellek miktarı, güncellemeyle neredeyse sınırsız denebilecek bir büyüklüğe erişebiliyor. 4.096 yottabaytlık üst sınır, günümüz dijital evreninin 1.000 katı büyüklüğe sahip. (1 yottabayt, 1 trilyon terabayta eşit.)