facebook canlı yayın
TEKNOLOJİ

Facebook'tan canlı videolara kısıtlama

Sadece ilgi çekmek için açılan ve video yerine görsel kullanılan canlı yayınları bitirecek

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:34:57 Güncelleme: 08:41:24 HABERTURK.COM

Facebook Live adlı hizmetine bağlı Live API geliştirici kurallarını yenileyen sosyal ağ, artık sadece görselden oluşan canlı yayınları net bir şekild yasakladı.

Yeni kurallara göre, bu yayınlarda .GIF dosyaları gibi hareketli görseller kullanmak, görsel ya da .GIF'lerle anket yapmak da yasak.

Şirketin geçen sene en çok izlenen 10 canlı videosunun yarısından fazlası, şirketin şimdi istediği şekilde değildi. Facebook, bu değişiklikle gerçekten canlı yayınları öne çıkartmak istediğini gösteriyor. Bu sert hamle de, canlı yayınları kontrol etme arzusunu ortaya koyuyor.

Değişikliğin canlı yayınlara olan ilgiyi artırarak, Periscope ya da YouTube gibi canlı yayın olanağı bulunan rakipler karşısında Facebook'un elini güçlendirmesi bekleniyor.

 

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