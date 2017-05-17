iPhone 8 özellikleri
TEKNOLOJİ

iPhone 8'in iki yeni özelliği ortaya çıktı

Uçtan uca ekran ve parmak izini ekran üzerinden okuma özellikleri, iPhone 8'i çok daha iddialı bir akıllı telefon yapabilir

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:54:40 Güncelleme: 09:02:42 HABERTURK.COM

Bugün çok sayıda patenti kabul edilen Apple'ın ArGe ekibi, belli ki sıkı çalışıyor. Bu patentlerden iki tanesi bu yıl piyasaya çıkacak olan iPhone 8'le ilgili olabilir.

56 TANE PATENTİ ONAYLANDI

Farklı tarihlerde başvurusu yapılan toplam 56 patenti onaylanan teknoloji şirketi, Patently Apple adlı patentleri takip eden bir sitenin haberine göre, ekran çerçevesi oranını sıfıra yaklaştırarak, telefonun ön yüzünün sadece ekrandan oluşmasını sağlayacak.

Bir diğer özellik ise parmak izinin ekranın altındaki tuşun üzerinden değil, ekrandan okunabilmesi olacak.

Bu özellik, patenti alınmış olsa dahi uygulaması güç gözüküyor, ancak MacBook Pro'daki Touch Bar adlı alan, dokunmatik ekrandan parmak izi okunabildiğini göstermişti.

Apple'ın bir üründe denediği ve başarılı olduğuna kanaat getirdiği teknolojiyi başka cihazlara taşıdığını daha önce görmüştük. Dolayısıyla, bu özellik de iPhone 8'de karşımıza çıkabilir.

iPHONE 8 NE ZAMAN TANITILACAK?

iPhone 8'in haziranda yapılacak WWDC geliştiriciler konferansında tanıtılması beklenmiyor. Tahminler, sene sonuna doğru düzenlenecek bir toplantıda karşımıza çıkacağı yönünde birleşiyor.

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