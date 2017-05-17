fidye yazılımı
TEKNOLOJİ

Fidye yazılımından para ödemeden kurtuldu

ThunderCrypt adlı fidye yazılımının kurbanı olan Tayvanlı, e-posta ile fidyeyi ödeyemeyeceğini söyleyince, fidyeci insafa geldi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:08:06 Güncelleme: 10:18:02 HABERTURK.COM

Fidye yazılımı bilgisayarındaki tüm verileri şifreleyip 600 dolar para ödemesini isteyince, Tayvanlı kurban, yazılım üzerinden fidyeciyle temas kurdu.

Ayda sadece 400 dolar kazandığını söyleyen Tayvanlı, "Bunu bana gerçekten yapmak istiyor musunuz?" diye sorunca, fidyeciler insafa geldi.

Sonunda fidyeciler Tayvan uzantılarının başarısızlık örneği olduğunu ve ülke gelirinin daha yüksek olduğunu düşündüklerini söyleyerek, kurbanın bilgisayarındaki verileri çözdüler.

ThunderCrypt, dünyayı kasıp kavuran WannaCry'a göre çok daha az etkiye sahip bir fidye yazılımı. Olayın WannaCry'dan yaklaşık 1 hafta önce, 4 Mayıs'ta gerçekleşmesi ise Tayvanlı'nın ne kadar şanslı olduğunu gösteriyor.

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