Bu hapishaneyi drone kalkanı koruyor

Guernsey'deki Les Nicoless Hapishanesi'nin üzerinde yaklaşık 600 metrelik bir kalkan oluşturan sistem, uzaktan kumandalı drone'ları tespit edip, uzaklaştıracak.

Kullanılan özel jammer, drone'un iletişimini etkiliyor, frekansını ve kontrol protokollerini engelliyor. Operatörün ekranı kararınca, drone, kendi güvenlik sistemi gereğince geldiği yöne geri dönüyor.

İnsansız hava araçları, İngiltere'deki hapishanelere gizlice uyuşturucu, silah, telefon ve benzer değerli eşyaları gizlice sokmak için kullanılıyor.

130 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

SkyFence (Gök Çit) adlı bu sistem, Les Nicolles'deki 20 noktaya yerleştirilecek jammer'larla devreye alınacak.

Sistemin üreticisi Notthingham merkezli Drone Defence'in CEO'su Richard Gill, sistemin drone'lara da zarar vermeden hapishanelerin güvenlik problemini çözdüğünü söylüyor.

SkyFence'in kurulum mâliyeti 130 bin ile 320 bin dolar arasında değişiyor.