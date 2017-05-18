uber freight
TEKNOLOJİ

Uber şimdi de tır kiralatacak!

Uber Freight adlı ayrı bir uygulama ile taşımacılık yaptıracaklarla tır şoförlerini buluşturacak

18 Mayıs 2017 Perşembe, 18:27:34 Güncelleme: 18:32:30 HABERTURK.COM

iOS ve Android işletim sistemleri için uygulamasını tanıtan şirket, sürücüler için bir kayıt formunu devreye aldı.

Sürücüler tıpkı Uber'de olduğu gibi gelen talepleri yanıtlayarak taşımacılık yapabilecekler.

POZİTİF AYRIMCILIK ETKİSİ

Uygulamada ekrana uygun işler ve rota gelecek. Daha sonra ne taşıyacakları ve ücreti görebilecekler. Taşıma işini tamamladıklarında da bir Uber sürücüsünde olduğu gibi, yeni bir işe geçebilecekler.

Uber, yeni uygulamasının tır sürücülerinin yaşadığı adaletsizliği dengeleyeceğini düşünüyor. ABD'de beyaz erkeklerin yaptığı tır şoförlüğünün, bu işi yapmak isteyen ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalan kadınlar ve farklı etnisiteye mensup insanların da önünü açması bekleniyor.

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