Uber şimdi de tır kiralatacak!

iOS ve Android işletim sistemleri için uygulamasını tanıtan şirket, sürücüler için bir kayıt formunu devreye aldı.

Sürücüler tıpkı Uber'de olduğu gibi gelen talepleri yanıtlayarak taşımacılık yapabilecekler.

POZİTİF AYRIMCILIK ETKİSİ

Uygulamada ekrana uygun işler ve rota gelecek. Daha sonra ne taşıyacakları ve ücreti görebilecekler. Taşıma işini tamamladıklarında da bir Uber sürücüsünde olduğu gibi, yeni bir işe geçebilecekler.

Uber, yeni uygulamasının tır sürücülerinin yaşadığı adaletsizliği dengeleyeceğini düşünüyor. ABD'de beyaz erkeklerin yaptığı tır şoförlüğünün, bu işi yapmak isteyen ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalan kadınlar ve farklı etnisiteye mensup insanların da önünü açması bekleniyor.